Rakitić se javio na Instagramu i oduševio navijače Hajduka, to su čekali od njega

UTRKA ZA NASLOV

Promjene na kladionicama nakon pobjede Hajduka i kikseva Rijeke i Dinama. Evo tko je sada prvi favorit

Uslijed ovih rezultata i kladionice su promijenile šanse za osvajanje naslova. Do vikenda je Dinamo bio prvi favorit, no sada je to Hajduk.