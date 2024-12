Rakitić otkrio kako je zadovoljan presađivanjem kose. Evo zašto je išao 'pod nož'

Nogometaš Hajduka i nekadašnji hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić predstavio je u Splitu vlastito vino. Na promociju je došao sa suprugom Raquel, a tom je prilikom otkiro neke detalje svoga života u Dalmaciji kao i dojmove nakon nekoliko mjeseci života na jugu Hrvatske i igranja za klub s Poljuda. "Htjeli smo cijelom svijetu i posebno u Hrvatskoj pokazati tko smo kao obitelj, zato na boci ima lijepo iscrtana obitelj sa psom koji nažalost više nije s nama, zvao se Nuno. To je naša obiteljska priča u vinu, nadamo se da će se svima svidjeti", rekao je Rakitić za IN Magazin Nove TV.

"Poznajemo jako puno ljudi, tu je prije svega moj kum Marko, poznatiji kao Keto i njegova supruga Antonia. Uživamo tu svi skupa. Kad imamo slobodne dane prođemo malo Lijepom Našom, odemo do Dubrovnika, Nacionalnog parka Krka", dodao je bivši vatreni pa kazao što smatra prednostima života u Dalmaciji: "Bliskost, otvoreni ljudi, osmijeh, radost, to jako cijenimo. Od prvog dana i prvog trenutka osjećamo se kao doma. Stvarno svima mogu preporučiti da dođu, da vide jer ima nekih stvari koje se ne mogu opisati, a to je ljubav ljudi u Dalmaciji, posebno u Splitu."

On i supruga su u braku već 14 godina, a za sretnu zajednicu ima nekoliko naputaka. "Poštivanje jedno drugoga i mora postojati žar, ljubav. Imao sam sreću da je upoznam prvi dan kad sam stigao u Sevillu. Uvijek govorimo da se sigurno poznajemo iz prijašnjeg života jer toliko puno stvari razmišljamo isto. O odgoju djece, što želimo raditi, gdje vidimo budućnost. Uvijek govorimo da se sve u životu događa s razlogom", rekao je Rakitić pa prokomentirao planove za blagdane: "Nismo još odlučili gdje ćemo biti, zadnja nam je utakmica taman taj vikend prije, onda ćemo vidjeti gdje ćemo, što ćemo. Naravno, to će biti s obitelji, s našim curama, uz jako puno smijeha i da se lijepo provedemo."

Nekoliko je detalja otkrio o transplantaciji kose kojoj se podvrgnuo u Turskoj. "To je bilo davno, ima već nekoliko godina. Ne znam iz kojeg je razloga to tek sad izašlo. Jednostavno, malo se pomladiti, vratiti te šiškice, haha. Jako sam zadovoljan rezultatom. To je samo da se malo vratim u mlade godine, da imam nešto počešljati", kazao je pa otkrio i što ga je iznenadilo u Splitu: "Prije svega odmoriti malo, opustiti se, biti s obitelji. Naravno, nije lako kad imamo puno utakmica, treninga i putovanja. nisam znao da na svaku utakmicu putujemo po sedam-osam sati autobusom. To je nešto novo, ali dobro, lijepo iskustvo. Odmoriti se, biti sa ženom i kćerima. Ako uspijemo, otići ćemo do Španjolske da vidimo kako je suprugina obitelj."

"Prije 14 godina došao sam u Španjolsku. Da mi je netko rekao, rekao bih da to nije realno, nije moguće. Stvarno uživamo i sretni smo, cijenimo koliko su nam ljudi bliski i otvoreni. Osjećamo tu ljubav iz dana u dan jer smo obična obitelj, idemo po dućanima, u šetnju, vodimo djecu u školu, sve je normalno. Stvarno se osjećamo prelijepo i na kraju ćemo vidjeti gdje, što i kako. Ali nadam se, prije svega, još nekoliko godina na terenu", kaže Rakitić pa otkriva svoje želje za ove blagdane: "Prije svega zdravlja, zdravlje je sve. Osmijeh, veselje, biti s obitelji, to je najljepše. Zato sam jako sretan što napokon mogu biti u svojoj državi. Kako je Raquel meni pokazivala Sevillu i Španjolsku, tako ja sad njoj rado pokazujem Hrvatsku."