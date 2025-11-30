Naši Portali
Na rubu

Racanović brončana, Sraga-Hude šesti na svjetskom prvenstvu u Sarajevu

Foto: Priavtna arhiva
Autor
Damir Mrvec
30.11.2025.
u 19:33

Sjajne vijesti stižu iz Sarajeva gdje je u svečanoj dvorani hotela Hills održano Svjetsko prvenstvo u standardnim plesovima, te u kombinaciji deset plesova

Maja Racanović, članica plesnog kluba Academia, osvojila je treće mjesto u disciplini solo standardni plesovi, u kategoriji odraslih. Tako je postala prva Hrvatica koja je na Svjetskom prvenstvu osvojila medalju.

Maja Racanović, članica plesnog kluba Academia, osvojila je treće mjesto u disciplini solo standardni plesovi, u kategoriji odraslih. Tako je postala prva Hrvatica koja je na Svjetskom prvenstvu osvojila medalju.

Nadala sam se medalji, pripremala se cijelu sezonu tako da sam presretna – rekla je 18-godišnja  Varaždinka.

Nije to i prva medalja za Hrvatski sportski plesni savez. Zoran Plohl i Tatjana Lahvinovič osvojili su naslov svjetskih prvaka u latinoameričkim plesovima 2011. godine.

No, on je Slovenac, a onda Bjeloruskinja, a tih godina su nastupali pod hrvatskom zastavom. Uz sjajan Majin rezultat treba pohvaliti i nastup Vedrana Srage i Paule Hude koji su bili šesti na Svjetskom prvenstvu u kombinaciji deset plesova. To je najbolji plasman jednog našeg plesnog para na velikim natjecanjima.

– Još sam pod velikim dojmom, pomalo mi ovaj rezultat nestvarno zvuči. Bilo je jako naporno. Plesali smo cijeli dan, iz runde u rundu i tako sve do finala. Sad se treba dobro odmoriti, a onda krenuti od početka. Želja nam je donijeti medalju s Europskog ili Svjetskog prvenstva – rekla je Paula Hude. 

Ključne riječi
Academia Sarajevo standardni plesovi Sportski ples

