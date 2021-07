Prva igračica svijeta, Australka Barty, lako u četvrtfinalu protiv Tomljanović

Prva tenisačica svijeta, Australka Ashleigh Barty posljednja je polufinalistica ovogodišnjeg Wimbledona u ženskoj konkurenciji, ona je bez problema za samo malo više od sat vremena sa 6-1, 6-3 svladala 28-godišnju Zagrepčanku s australskim državljanstvom Ajlu Tomljanović.

Za 25-godišnju Barty ovo je treći put kako je stigla do polufinala na nekom "grand slam" turniru, nakon trijumfa u Roland Garrosu 2019. i polufinala Australian Opena 2020. S druge strane, za Tomljanović, do Wimbledona 75. igračicu svijeta, već je plasman u četvrtfinale bio najveći uspjeh u karijeri.

Barty će u polufinalu igrati protiv 33-godišnje Njemice Angelique Kerber, pobjednice Wimbledona iz 2018. godine, koja je ranije u utorak u četvrtfinalu sa 6-2, 6-3 bila bolja od Čehinje Karoline Muchove.

Foto: Steven Paston/Press Association/PIXSELL Wimbledon 2021 - Day Eight - The All England Lawn Tennis and Croquet Club Ashley Barty and Ajla Tomljanovic (left) hug after their Ladies' singles quarter-final match on day eight of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Tuesday July 6, 2021. Steven Paston Photo: PA Images/PIXSELL

Drugi polufinalni par čine Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Čehinja Karolina Pliškova. Druga nositeljica Sabalenka je u četvrtfinalu nadigrala Tunižanku Ons Jabeur sa 6-4, 6-3 te stigla do svog prvog polufinala na nekom "grand slam" turniru. Dosada je za 23-godišnju Bjeloruskinju, koja je u jednom trenutku bila i druga igračica svijeta, najbolji rezultat na nekom "grand slamu" bilo 4. kolo na ovogodišnjem Australian Openu, dok je u tri prethodna nastupa u All England Clubu ostvarila tek jednu pobjedu. Pliškova je u prvom četvrtfinalu s uvjerljivih 6-2, 6-2 svladala Švicarku Viktoriju Golubić. Za 29-godišnju Pliškovu ovo će biti četvrti polufinale na nekom "grand slam" turniru u karijeri, a prvi u Wimbledonu. Dosada je nastupila u finalu US Opena 2016. godine u kojem je izgubila od Njemice Angelique Kerber, dok je zaustavljana u polufinalima Roland Garrosa 2017. i Australian Opena 2019.

U konkurenciji tenisača posljednji četvrtfinalist postao je Poljak Hubert Hurkacz, on je u utorak u susretu koji je u ponedjeljak prekinut zbog kiše kompletirao preokret protiv drugog nositelja Rusa Danila Medvedeva i svladao ga sa 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3, 6-3. Hurkacz će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv osmerostrukog pobjednika u All England Clubu Švicarca Rogera Federera.

