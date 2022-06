Prva HNL se nakon 11 godina vraća na HRT! "Ukupno će se prikazati 108 utakmica"

Hrvatski nogometni savez prošlog je mjeseca dogovorio rekordan iznos od TV prava za prijenos Prve HNL, no bilo je upitno u kojem će obliku Hrvatska radiotelevizija postići sporazum s Hrvatskim Telekomom oko prijenosa utakmica.

Ugovor je vrijedan 44 milijuna eura za četiri sezone i dogovoreno je da će svakog vikenda jedna utakmica Prve HNL ići i na HRT-u, no nije se znalo što s derbijima, odnosno, nije se do posljednjeg trenutka znalo hoće li najavljeni dogovor zaživjeti.

Srećom, dogodilo se ono najbolje za gledatelje i to se obznanilo direktno s Prisavlja kroz priopćenje za javnost, koje prenosimo u cijelosti:

"S veseljem najavljujemo povratak HNL-a na program HTV-a. Nakon 11 godina stanke, izravni prijenosi Hrvatske nogometne lige vraćaju se u program javnog servisa. Rezultat je to dogovora Hrvatskog Telekoma i Hrvatske radiotelevizije.

Četverogodišnji ugovor jamči prijenose 27 utakmica po sezoni koji će biti dostupni svim građanima Republike Hrvatske. Ukupno je to 108 utakmica zahvaljujući kojima će HNL imati širi doseg gledanosti.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 26.05.2022., Split -Finale Hrvatskog nogometnog kupa HNK Hajduk - HNK Rijeka. Marko Livaja Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prije svega smo sretni i zadovoljni da je došlo do dogovora između Hrvatskog telekoma i Hrvatske radiotelevizije te da se HNL ponovno vraća na nacionalnu televiziju. To je dobro za hrvatske klubove i navijače. U povijesnom ugovoru koji smo potpisali, jedna od glavnih stavki je bila da se HNL vrati na nacionalnu televiziju tako da nas to posebno veseli. Siguran sam da će ljudi, koji će raditi na tom projektu na HRT-u, omogućiti našim gledateljima dobar program, rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Iako smo cijelo vrijeme pratili domaću ligu kroz sportske i informativne emisije, ovaj ugovor donijet će dodatnu vrijednost javnoj televiziji, ali i ljubiteljima nogometa. Naša specijalizirana emisija Stadion krenut će već 18. srpnja pregledom utakmica 1. kola.

- Da, Stadion će nam od početka prvenstva pratiti domaći nogomet, a prijenosi nam stižu sredinom rujna kada kreće naša jesenska shema. Nedjelja u 15 sati bit će naš stalni termin, termin domaćeg nogometa na našem Drugom programu. Ugovorom smo dobili 27 utakmica, među njima je četiri derbi dvoboja. Osigurali smo dobre "pickove", kao nacionalna kuća moramo svima osigurati televizijski termin. Vjerujem da će na kraju priče svi biti zadovoljni - rekao je Marko Šapit iz Odjela Sporta HTV-a.

Nikad zanimljivija Hrvatska nogometna liga dobit će ovim ugovorom medijski tretman kakav zaslužuje, a svakako treba napomenuti kako je produljen ugovor i za radijska prava, pa će tako i naši slušatelji i dalje moći uživati u prijenosu domaćih nogometnih utakmica."