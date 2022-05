Evo koliko će milijuna svaki hrvatski klubovi zaraditi od novih TV prava

Nakon što smo saznali da će Prva HNL po prvi put u svojoj povijesti imati profesionalno regulirana TV prava s velikim sredstvima koja će od tog novca ići samim klubovima, sve ljubitelje hrvatskog nogometa, ali i klubove jako je zanimalo kolika će ta financijska pomoć od novih TV prava iznositi.

Jučer se sastala Komisija za profesionalni nogomet HNS-a, pod čijom je ingerencijom novi ugovor i novi sustav TV prava naše prve lige. Prilikom odluke o raspodjeli novca klubovima HNS se odlučio voditi načelom solidarnosti. Svi će klubovi dobiti 3.5 milijuna kuna fiksnog iznosa, a ostatak će ovisiti o plasmanu. Taj se potez napravio kako razlika između novca od TV prava za prvog i posljednjeg ne bi bila prevelika. Ta će svota novca momčadima s dna ljestvice biti prijekopotreban.

Prvak će od iduće sezone dobiti najviše, 9.28 milijuna kuna, drugoplasirani će inkasirati 8.6 milijuna, dok će trećeplasiranom pripasti 7.92 milijuna. Posljednji klub lige će inkasirati 4.86 milijuna kuna.

Nadalje, valja istaknuti i postotak prihoda podijeljen kad se uzme šira slika. Novi ugovor o TV pravima ne podrazumijeva samo Prvu HNL, nego i Drugu HNL, ženski nogomet te futsal. Na Prvu HNL otpast će 85 posto iznosa ugovora (70 milijuna kuna), dok će preostalih 13 milijuna kuna ići ostalim navedenim natjecanjima.

Foto: Svecano potpisivanje ugovora izmedju Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog Telekoma i Super Sporta o televizijskim i marketinskim pravima za utakmice pod okriljem HNS-a.

- Za klubove 'velike četvorke' ovo neće biti značajna financijska promjena, no kako se pomičemo od petog mjesta prema dnu ljestvice, benefiti za sve manje klubove bit će sve veći i veći. Recimo da ste klub kojem za pokriće troškova treba 25 ili 30 milijuna kuna godišnje, ako ste do sad na ime TV ugovora ostvarivali milijun kuna ili manje, a sada to poraste na 5 ili 6 milijuna kuna, onda je to velik iskorak. Pogotovo se to odnosi na drugoligaške klubove koji u Prvu HNL stižu iz značajno lošije financijske pozicije od preostalih devet klubova prvoligaške konkurencije. Vidjeli smo koliki je financijski jaz između Prve i Druge HNL ove sezone na primjeru Hrvatskog dragovoljca - rekao je profesor Ekonomskog fakulteta Tomislav Globan.

Raspodjela premija od TV prava u Prvoj HNL:

1. mjesto: 9.28 milijuna kuna

2. mjesto: 8.60 milijuna kuna

3. mjesto: 7.92 milijuna kuna

4. mjesto: 7.50 milijuna kuna

5. mjesto: 6.90 milijuna kuna

6. mjesto: 6.50 milijuna kuna

7. mjesto: 6.22 milijuna kuna

8. mjesto: 5.88 milijuna kuna

9. mjesto: 5.50 milijuna kuna

10. mjesto: 4.86 milijuna kuna