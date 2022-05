Proslavljeni dinamovac pohvalio Čačića pa otkrio tko je idealan trener za Dinamo

Teško je reći bi li u Dinamu, da ih se prije nekoliko mjeseci pitalo, pristali da u pretposljednjem kolu imaju sve u svojim rukama i da ih samo jedna pobjeda, ova koju traže u nedjelju u Šibeniku, dijeli od naslova prvaka ili bi takvu ponudu odbili uvjereni da će puno prije osigurati obranu naslova prvaka.

Čačić slavio i prije 10 godina

Kako bilo, plavi su se doveli u poziciju da upravo u posljednjem kolu u Šibeniku odlučuju o tome jer, pobijede li, u posljednjem kolu, u velikom derbiju protiv Hajduka u Maksimiru trebat će im – ništa. Osim dobre partije za slavlje sa svojim navijačima.

Šibenik kao da je suđen Dinamu u tim završnim ogledima, eto, prošle godine plavi su u Maksimiru u posljednjem kolu, iako su već ranije osigurali prvo mjesto, baš pred nogometašima Šibenika primili pehar i medalje. Sad u Šibeniku imaju priliku osigurati novu "kantu" i sigurno se ne bi bunili da se ponovi sezona 2011./12. kada su baš u Šibeniku, i to s Antom Čačićem na klupi osigurali naslov. Slavili su s 3:0 uz dva pogotka Sammira (asistencije Beqiraja i Vrsaljka) i jednim Badelja (na još jedno dodavanje Fatosa Beqiraja) i u posljednjih pet kola prvenstva mogli su se "šaliti" jer su bili nedostižni, već 7. travnja prvenstvo je, što se naslova prvaka tiče, bilo okončano.

Ante Čačić tada je zaigrao s ovom momčadi: Kelava – Vrsaljko, Vida, Tonel, Ibanez – Leko (od 46. Calello), Badelj – Alispahić (od 77. Kovačić), Sammir, Sylvestr (od 77. Pivarić) – Beqiraj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 12.05.2012., stadion u Maksimiru, Zagreb - Dinamo slavi osvojen 14. naslov hrvatskog prvaka, sedmi uzastopce. Domagoj Vida, Ivan Kelava, Ante Cacic. r"nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

U ligi od 16 klubova imali su pet kola prije kraja 15 bodova više od Hajduka, da bi na kraju prvenstva plavi završili na vrhu s 21 bodom više od Splićana (treći je bio Slaven Belupo). Uz to Dinamo je u cijelom prvenstvu imao samo jedan poraz, i to od Zadra. Plave je u sezonu poveo Krunoslav Jurčić, u prvenstvu je sve išlo kako treba, prošao je i u skupinu Lige prvaka, ali tamo se loše proveo, u skupini s Realom, Lyonom i Ajaxom nije osvojio nijedan bod, uz gol-razliku od minus 19. Jurčić je tada otišao, a došao je Ante Čačić i suvereno osvojio prvenstvo.

– Sjećam se te utakmice 2012. godine, bili smo dominantni tijekom cijelog susreta, znali smo da već tada možemo osvojiti naslov, da je puno toga u igri i tako smo se u postavili – kaže nam Ivan Kelava koji je tada bio na vratima Dinama, a danas je vratar Melbourne Victoryja.

– Dobro mi je je ovdje, evo spremam se s našim dečkima pogledati jednu utakmicu. Osvojili smo kup, u prvenstvu smo završili drugi, imali smo bod manje od prvog, ali još nije gotovo. Sad igraju treći protiv šestog na tablici i četvrti protiv petog, a mi čekamo pobjednika u polufinalu završnice prvenstva. Imamo baš dobru momčad, u 15 uzastopnih utakmica nismo izgubili – kaže Kelava.

No vratimo se mi na današnji Dinamo, plavi na Šubićevcu imaju meč-loptu za naslov prvaka baš kao što ste imali i vi prije deset godina.

– I sad dečki znaju da je ulog u toj utakmici velik, da sve mogu riješiti i prije zadnjeg kola i derbija s Hajdukom. Zna se da mogu osvojiti naslov i sigurno neće biti nikakvog podcjenjivanja, a trener Čačić sve će dobro posložiti. Koliko znam, on je i dalje isti, riječ je o pravom gospodinu i odličnom treneru, pa zna se što je sve u nogometu napravio.

Imao je Čačić i autoritet

No zna Čačić biti i oštar, pa potjerao je Bišćana, Tonela, Leku, Pokrivača...

– On zna kako se odnositi prema svakom igraču i momčadi. Uvijek je unosio mirnoću u nas, ali imao je i autoritet, znao ga je izgraditi, znao je kazniti, pa i potjerati pojedince, ali znao je i kad treba nagraditi. Dinamo je napravio jako dobar potez kad ga je doveo za tih zadnjih pet kola prvenstva, on je trener kojeg ću uvijek cijeniti, pa on mi je prvi dao kapetansku traku – rekao je Kelava i iznio svoje planove:

– Imam još godinu dana ugovor ovdje u Australiji, imamo jako dobru momčad i imao sjajnog trenera, Tony Popović je odličan i preporučio bih ga Dinamu, mogu reći da je to najbolji trener koji me trenirao – zaključio je 34-godišnji Ivan Kelava koji je s plavima osvojio šest naslova prvaka i četiri Kupa u 137 odigranih natjecateljskih utakmica te je i danas veliki navijač maksimirskog kluba i uvjeren je da će plavi i u nedjelju navečer slaviti.

