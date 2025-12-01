VIDEO Kakav kaos! Nogometaši upali u suparničku svlačionicu i pretukli ih

Policija u Sjevernoj Irskoj istražuje nasilni incident koji je izbio nakon amaterske nogometne utakmice u Newtownabbeyju, gdje je jedan igrač više puta udaren u glavu ispred svlačionica, što pokazuju snimke koje kruže društvenim mrežama.

Do tučnjave je došlo u subotu nakon utakmice između momčadi Kelvin Old Boys U21 i Westland Young Men FC, odigrane u sklopu BDFL Kupa.

Na videozapisima, koji su izazvali ogorčenje javnosti, vidi se kaotična scena – najprije sukobi među igračima na terenu, a zatim brutalan napad nekoliko muškaraca na jednog igrača ispred svlačionica. Jedan od napadača više ga puta udara u glavu, dok se u pozadini vidi još jedan sukob na samom ulazu u objekt.

Kevin old boys vs westland young men (belfast) pic.twitter.com/r8bvag6tfF — aney stokes (@VideosIrish) November 29, 2025

Momčad Kelvin Old Boys priopćila je da je utakmica "počela izmicati kontroli“ te je nasilje nakon dvoboja nazvala "potpunom sramotom“. Klub tvrdi da je njihov igrač napadnut dok je sam odlazio prema svlačionicama, kao i da su dvojica suigrača, koji su pokušali intervenirati, također bili napadnuti.