Proglasili su ga novim fenomenom (31), a sada je na pragu trajnog invaliditeta: 'Molim se za čudo'

Nekada sjajni španjolski reprezentativac Gerard Deulofeu, koji je nastupao za velikane poput Milana, Barcelone i Evertona, danas je na pragu trajnog invaliditeta zbog teške ozljede koljena. Deulofeu (31) je trebao dominirati klupskim nogometom u ovim godinama, ali ga na terenu nema još od siječnja 2023. godine. Nakon dvije i pol godine borbe s teškom ozljedom koljena, progovorio je i objasnio svoju situaciju.

Bivši španjolski reprezentativac, kojem je početkom ove godine raskinut ugovor u Udineseu, doživio je ozljedu koljena u ogledu protiv Napolija u siječnju 2023. godine. Morao je na operaciju i više se nije vraćao na terene. Imao je ugovor s klubom iz Udina do 2026. godine, ali je raskinut uz obostrani pristanak u siječnju ove godine. Sada se otvorio i u intervjuu za Flashscore otkrio da je "blizu trajnog invaliditeta".

„To je puno više od ozljede, blizu je trajnog invaliditeta. Kao da imam protezu u koljenu. Nemogućnost da napravim korak jer kost udara u kost je vrlo ozbiljna stvar. Borim se s biologijom, ali i svojom glavom“, kaže Deulofeu, koji je presretan zbog liječenja u Udineseu, iako nije član ovog kluba od zime.

„Borim se već dvije i pol godine. Imam sreće što su moj klub, moj predsjednik i moje kolege iz Udinesea cijelo vrijeme bili uz mene“, kaže Španjolac.

Krilni nogometaš je otkrio da "ne može izbrojati" koliko je puta planirao završiti karijeru, ali tvrdi kako se i dalje nada čudu i povratku na terene.

"Bit će veoma teško, ali želim da ispišem povijest. Mislim da mogu postati igrač koji je najduže bio odsutan s terena, ali da se uspio vratiti. To bi za mene bio veličanstven i prekrasan rekord. Molim se za čudo, a želim to uraditi za svoju obitelj i za svoju djecu. Rođeni su znajući da sam nogometaš, ali želim da me vide sada kada su malo stariji", dodaje nekadašnji igrač Barcelone.

Deulofeu je bio veliki talent Barcelone u kojoj je i počeo karijeru. Odlične utakmice pružao je u Milanu, Watfordu i Udineseu, a igrao je još za Everton i Sevillu. Za reprezentaciju Španjolske postigao je jedan gol u četiri odigrane utakmice.