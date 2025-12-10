Naši Portali
SLAVILO SE DO ZORE

Procurio račun: Party Landa Norrisa koštao bogatstvo, a onda je u McDonaldsu doživio šok

Abu Dhabi Grand Prix
Jakub Porzycki/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
10.12.2025.
u 08:46

Novi svjetski prvak Formule 1, Lando Norris, proslavio je svoju povijesnu titulu u Abu Dhabiju u velikom stilu. Nakon cjelonoćne zabave koja je potrajala do šest ujutro, isplivao je i astronomski račun, a proslava je završila na prilično neobičan način

Lando Norris (26) postao je 11. Britanac s titulom prvaka Formule 1, a ostvarenje životnog sna proslavio je na način koji će se dugo pamtiti. Nakon dramatične završnice sezone u Abu Dhabiju, vozač McLarena organizirao je zabavu za svoju djevojku, obitelj i tim, a prema izvještajima britanskih medija, račun je na kraju večeri dosegao vrtoglavih 100.000 funti. Slavlje se odvijalo u ekskluzivnom Amber Loungeu unutar W Hotela, smještenom tik uz stazu Yas Marina, gdje samo rezervacija stola stoji oko 23.500 eura. U društvu svoje djevojke, portugalske glumice i modela Magui Corceiro (23), te roditelja Adama i Cisce, Norris je slavio do ranih jutarnjih sati.

Zanimljivo je da je ovo bila druga zabava te večeri. Proslava je prvotno započela oko 21 sat u baru Pearls & Caviar u hotelu Shangri-La, no Norris se zbog brojnih medijskih obveza pojavio tek oko jedan sat ujutro. Samo 45 minuta kasnije, osoblje je upalilo svjetla i priopćilo da zatvaraju. "Landov tim brzo je organizirao automobile i sve prebacio u Amber Lounge. Ljudi su ondje ostali zapanjeni kada su se Lando i njegova svita pojavili, no ubrzo su postali duša zabave", otkrio je izvor za The Sun.

Novi svjetski prvak bio je na sedmom nebu cijelu noć, a ni neuspjeh prve zabave nije mu pokvario raspoloženje. Preuzeo je mikrofon i poveo pjevanje klasika poput "We Are The Champions" grupe Queen i "Sweet Caroline" Neila Diamonda, dok su ga prijatelji u jednom trenutku podigli u zrak. Kada su ga pitali koje mu je piće po izboru za proslavu, odgovorio je: "Ako moram proslaviti ostvarenje svog sna, onda je to votka", dodavši uz smiješak da je sigurno nije miješao s Red Bullom. Prokomentirao je i plesne pokrete svog oca Adama kao "jezive", ali mu je dopustio da ga sramoti jer je to bio nevjerojatan trenutak i za njega.

Nakon što se partijalo do šest sati ujutro, Norris i njegovi prijatelji odlučili su potražiti doručak prvaka, no izbor je pao na McDonald's. "Stvarno sam želio McNuggetse, ali već je bilo jutro pa ih nisu imali. Uzeo sam nekakav McMuffin s kobasicom i jajetom. Odmah sam požalio. To inače nije moj izbor, ali prijatelji su inzistirali", priznao je Norris, koji je jednom prilikom navodno ponudio jednom modelu spoj upravo u McDonald'su.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!
Ključne riječi
party Formula 1 Lando Norris

