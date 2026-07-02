Evo što njemački mediji pišu o sudaru Hrvatske i Portugala

Njemački mediji jedinstveni su u ocjeni da je reprezentacija SAD-a zasluženo izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva te pišu da je Bosna i Hercegovina ostavila solidan dojam koji ipak nije bio dovoljan za pobjedu, piše Deutsche Welle.

„Impresivno putovanje Bosne i Hercegovine je na kraju", piše list Kicker i bilježi da su kod izbornika BiH Sergeja Barbareza potekle suze, ali da je ipak prevladao ponos. List komentira da je već svojim plasmanom u šesnaestinu finala BiH postigla i više nego što se očekivalo. „No svaka bajka jednom završi, to je morao shvatiti i Barbarez."

List Die Welt u svojoj analizi govori o "dominaciji SAD-a”, posebno u fazama kada je BiH pokušavala preuzeti inicijativu. Autor priznaje da je reprezentacija BiH imala početne prilike, ali ključnim smatra slabljenje igre nakon ozljede kapetana Edina Džeke.

„Mentalna snaga domaćina"

„Američki tim je uspio sačuvati živce ispred euforične kulise protiv Bosne – i ulazi unatoč isključenju Folarina Baloguna u osminu finala", piše njemački sportski časopis 11 Freunde. I zaključuje da je to bio „moralni pothvat koji bi domaćina mogao daleko dovesti".

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I portal njemačkog javnog servisa ZDFheute ističe mentalnu snagu domaćina turnira te pobjedu naziva „zasluženom". „Američki nogometaši, zahvaljujući pobjedi protiv Bosne i Hercegovine unatoč igraču manje, nastavljaju sanjati o veličanstvenom svjetskom prvenstvu kod kuće", piše ZDFheute.

Modrić i Ronaldo – susret nogometnih legendi

Uoči susreta Hrvatska – Portugal list Süddeutsche Zeitung (SZ) donosi opširan članak u kojem uspoređuje dvije nogometne legende koje će se naći jedan nasuprot drugome. „Sudbina ih ponovo spaja: Luka Modrić, 40, hrvatski izvanredni režiser, i Cristiano Ronaldo, 41, portugalski rekordni strijelac. Ranije su igrali zajedno u Real Madridu – sada se radi o tome da jedan izbaci drugoga sa Svjetskog prvenstva."

Oba igrača su ušla u 40.-e ali, kako bilježi SZ, Modrić to komentira realističnije i svjestan je da se uskoro približava kraj njegove karijere. A za Ronalda njemački list komentira: „Kako bilo da bilo: on se neće smiriti dok ne prekorači prag od tisuću golova. Trenutačno mu nedostaje samo 25 pogodaka."

SZ podsjeća na sjajnu Modrićevu igru na SP-u 2018. u Rusiji, na kojem je Hrvatska osvojila srebro. Modrić je te godine proglašen najboljim igračem svijeta, što Ronaldu nije baš najbolje sjelo, piše njemački list. I dodaje da je ta odluka bila opravdana jer je Ronaldov „najbolji rezultat bilo četvrto mjesto na njegovom prvom SP-u 2006. u Njemačkoj".

SZ navodi da oba vrhunska igrača imaju posebno mjesto u svojim reprezentacijama te prenosi da Modrića „njegovi suigrači i hrvatski mediji smatraju nezamjenjivim".

Slično se izjašnjava i portugalski izbornik Roberto Martinez kada govori o Ronaldu, piše njemački list. „Ne samo da ga smatra nezamjenjivim – on i djeluje u skladu s time", ističe SZ i podsjeća da je Ronaldo na ovom turniru igrao cijele utakmice.

„No u Portugalu traje rasprava o tome nije li Ronaldu možda ipak mjesto na klupi – kako bi se (Portugal, op.ur.) ostalo na turniru", prenosi Süddeutsche Zeitung.