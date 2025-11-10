Naši Portali
LEGENDA

Džeko objavio moćnu fotografiju, porukom od tri riječi zapalio je cijelu Bosnu i Hercegovinu

Sarajevo: Reprezentativci BiH odradili trening uoči utakmice s Ciprom
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 18:55

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, poslao je snažnu poruku uoči ključnih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Njegova objava na društvenim mrežama odjeknula je među navijačima i potvrdila da je cijela ekipa spremna ostaviti srce na terenu za ostvarenje historijskog cilja

U trenucima kada se BiH ujedinjuje u iščekivanju odlučujućih sportskih bitaka, kapetan Edin Džeko oglasio se na svom Facebook profilu objavivši nesvakidašnju fotografiju koja je dirnula srca navijača. Na slici iz hotela, gdje je reprezentacija okupljena, Džeko pozira u društvu svojih saigrača, a sve prati kratak, ali iznimno snažan opis: "Jedna si jedina". Ove tri riječi nose duboko patriotsko značenje, budući da je "Jedna si jedina" naziv bivše himne Bosne i Hercegovine i danas predstavlja moćan simbol nacionalnog ponosa i jedinstva. Upravo je taj detalj, ta poruka, ono što su svi uočili i što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara, dodatno ojačavši vezu između igrača i navijača pred izazove koji dolaze.

Fotografija nije nastala slučajno, već u jeku priprema za dvije najvažnije utakmice u ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Reprezentativci su se okupili na Ilidži, gdje bruse formu za sudbonosne duele protiv Rumunjske i Austrije. Ulog je ogroman – dvije pobjede vode "Zmajeve" direktno na Svjetsko prvenstvo, što bi bio tek drugi plasman na veliko natjecanje u povijesti, nakon legendarnog nastupa u Brazilu 2014. godine. Džekina poruka stoga nije samo iskaz patriotizma, već i jasno obećanje da će on i njegovi suigrači dati i "posljednji atom snage" kako bi ostvarili toliko željeni cilj i donijeli neizmjernu radost cijeloj državi.

Ipak, put do uspjeha nije bez poteškoća. Izbornik Sergej Barbarez suočio se s problemima s povredama neposredno pred okupljanje. Nakon što je otpao Stjepan Radeljić, s kojim je u dogovoru odlučio da mu je potreban odmor iako je igrao za svoj klub, stigla je još jedna loša vijest. U zadnji čas otpao je i Adrian Leon Barišić, koji se ozlijedio igrajući za svoj klub večer prije dolaska u Sarajevo. "Prije 15 minuta nažalost sam dobio informaciju da neće biti spreman", izjavio je Barbarez. Ovi izostanci predstavljaju udarac za ekipu, ali istovremeno i test karaktera za ostatak tima.

Izabranici Sergeja Barbareza sudbinu drže u svojim rukama, ali čekaju ih dvije izuzetno teške utakmice. Prvi dvoboj igra se već u subotu u Zenici protiv Rumunjske, a tri dana kasnije slijedi gostovanje u Beču kod Austrije. Najbolji scenarij, onaj o kojem svi sanjaju, je osvajanje šest bodova i izravan plasman u Sjevernu Ameriku. Postoji i opcija odlaska u doigravanje, kao svojevrsna druga šansa, ali i onaj najgori scenarij – treće mjesto u grupi i kraj svih nadanja, o čemu nitko ne želi ni razmišljati.
Kupnja