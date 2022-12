Pročitajte što svjetski mediji pišu o drami Hrvatske, svi ponavljaju samo jednu stvar!

Hrvatska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Izbacili smo Japance na jedanaesterce nakon što je poslije 120 minuta igre bilo 1:1. Svjetski mediji pišu hvalospjeve o Dominiku Livakoviću koji je briljirao u raspucavanju. "Negdje u Zagrebu se sada gradi spomenik Dominiku Livakoviću", navodi britanski BBC.

"Livaković obranio tri jedanaesterca Japancima. Imamo najboljeg igrača utakmice", navodi španjolska Marca.

"Hrvatska je koketirala s katastrofom, ali je ponovo preživjela zahvaljujući snažnim rukama svoga vratara", piše španjolski AS.

"Heroj Livaković poslao Japance kući", navodi engleski Guardian.

"Kakva drama, Hrvatska je prošla u četvrtfinale nakon što je na jedanaesterce slavila s 4:2", piše njemački Bild.

"Livaković je postao junak jer je obranio tri od četiri japanska penala, a zabio je samo Asano. Pašalić je izveo jedanaesterac za pobjedu, a Hrvatska je dobila jedanaesterce s 3:1", piše popularni nogometni portal Goal.

"Hrvatski vratar Dominik Livaković obranio je tri jedanaesterca prije nego što je Mario Pašalić zabio pobjednički udarac u pobjedi nad Japanom od 3:1", piše agencija Reuters.

"U raspucavanju je hrvatski vratar Dominik Livaković obranio prva dva udarca Japanaca i donio svojoj momčadi veliku prednost. Zatim je obranio i treći u četvrtom pokušaju Japana", navodi američki CNN.

"Japanski krah, kad je konačno došao, izgledao je rutinski, administrativno, kao kvačica u još jednu kućicu. Mario Pašalić polako je hodao od centra do bijele točke. Uzeo je loptu, stavio je na točku i uzeo par koraka zaleta. Bez ikakve pompe, zakucao ju je u kut Gondina gola. To je bilo to", navodi američki New York Times.

