Problemi za reprezentaciju usred priprema za Svjetsko prvenstvo: Utakmica im otkazana zbog ebole

Prijateljska utakmica DR Konga i Čilea u sklopu priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo, koja se trebala igrati u Španjolskoj, otkazana je zbog zdravstvenih problema povezanih s izbijanjem ebole u toj afričkoj zemlji.

La Linea de la Concepcion na jugu Španjolske, blizu granice s Gibraltarom, trebala je biti domaćin utakmice 9. lipnja na gradskom stadionu.

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Međutim, gradonačelnik La Linee, Juan Franco, rekao je u utorak da je bio prisiljen odgoditi utakmicu kao mjeru opreza nakon preporuka zdravstvene službe regionalne vlade.

U izvješću lokalne zdravstvene službe navedeno je da se utakmica ne bi trebala održati zbog mogućih zdravstvenih rizika.

Reprezentacija DR Konga trenutačno boravi u Belgiji, nakon što je otkazan planirani pripremni kamp u Kinšasi.

Prema dostupnim informacijama, igrači koji nastupaju za klubove izvan zemlje nisu nedavno putovali u domovinu. Međutim, dio pratećeg osoblja i navijača stigao je iz DR Konga, što je dodatno utjecalo na procjenu rizika.

Zbog situacije u regiji uvedene su i brojne mjere. Američke zdravstvene vlasti ograničile su ulazak osobama koje nisu američki državljani ako su tijekom prethodnih 21 dan boravile u DR Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu.

DR Kongo se plasirao na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 1974. godine. Plan reprezentacije je boraviti u Houstonu tijekom turnira, a prvu utakmicu u skupini K trebala bi odigrati protiv Portugala 17. lipnja. Nakon toga slijede susreti s Kolumbijom u Guadalajari i Uzbekistanom u Atlanti.