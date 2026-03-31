ATP Bukurešt

Prižmić protiv Altmaiera u osmini finala

Split: Skupina D Davis Cupa, Hrvatska - Finska, Dino Prižmić - Otto Virtanen
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.03.2026.
u 22:45

Altmaier je šesti nositelj, a u prvom kolu je bio bolji od Španjolca Pedra Martineza (ATP - 113.) sa 6-1, 6-4.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 112.) plasirao se u osminu finala ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u Bukureštu pobijedivši Gruzijca Nikoloza Basilašvilija (ATP - 129.) sa 6-4, 6-2, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti Nijemac Daniel Altmaier (ATP - 52.).

Dvoboj Prižmića i Altmaiera je na rasporedu u četvrtak.

ATP 250 Bukurešt - 1. kolo

Alex Molčan (Slk) - Matteo Arnaldi (Ita) 6-3, 6-1

Elmer Moeller (Dan) - Gabi Adrian Boitan (Rum) 6-3, 7-5

Mariano Navone (Arg/7) - Christopher O'Connell (Aus) 6-4, 7-6 (8)

Damir Džumhur (BIH) - Filip Cristian Jianu (Rum) 6-3, 4-6, 7-6 (4)

Aleksander Ševčenko (Kaz) - Radu David Turcanu (Rum) 6-2, 6-4

Botic van de Zandschulp (Niz/8) - Francesco Maestrelli (Ita) 6-3, 6-2

Daniel Altmaier (Njem/6) - Pedro Martinez (Špa) 6-1, 6-4 

DINO PRIŽMIĆ (HRV) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6-4, 6-2

Stefanos Sakellaridis (Grč) - Jan Choinski (VBR) 6-3, 6-4

Sebastian Baez (Arg/5) - Vilius Gaubas (Lit) 6-3, 6-1

Titouan Droguet (Fra) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6-1, 1-6, 6-1

Daniel Merida Aguilar (Špa) - Otto Virtanen (Fin) 7-6 (4), 5-7, 7-5
