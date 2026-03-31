Prižmić protiv Altmaiera u osmini finala

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 112.) plasirao se u osminu finala ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u Bukureštu pobijedivši Gruzijca Nikoloza Basilašvilija (ATP - 129.) sa 6-4, 6-2, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti Nijemac Daniel Altmaier (ATP - 52.).
Altmaier je šesti nositelj, a u prvom kolu je bio bolji od Španjolca Pedra Martineza (ATP - 113.) sa 6-1, 6-4.
Dvoboj Prižmića i Altmaiera je na rasporedu u četvrtak.
ATP 250 Bukurešt - 1. kolo
Alex Molčan (Slk) - Matteo Arnaldi (Ita) 6-3, 6-1
Elmer Moeller (Dan) - Gabi Adrian Boitan (Rum) 6-3, 7-5
Mariano Navone (Arg/7) - Christopher O'Connell (Aus) 6-4, 7-6 (8)
Damir Džumhur (BIH) - Filip Cristian Jianu (Rum) 6-3, 4-6, 7-6 (4)
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Radu David Turcanu (Rum) 6-2, 6-4
Botic van de Zandschulp (Niz/8) - Francesco Maestrelli (Ita) 6-3, 6-2
Daniel Altmaier (Njem/6) - Pedro Martinez (Špa) 6-1, 6-4
DINO PRIŽMIĆ (HRV) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6-4, 6-2
Stefanos Sakellaridis (Grč) - Jan Choinski (VBR) 6-3, 6-4
Sebastian Baez (Arg/5) - Vilius Gaubas (Lit) 6-3, 6-1
Titouan Droguet (Fra) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6-1, 1-6, 6-1
Daniel Merida Aguilar (Špa) - Otto Virtanen (Fin) 7-6 (4), 5-7, 7-5