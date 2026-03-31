EUROPSKE KVALIFIKACIJE

Švedska, Češka i Turska izborile plasman na SP, Kosovo nije uspjelo

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Czech Republic v Denmark
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.03.2026.
u 23:39

Tursku je na Svjetsko prvenstvo odveo Kerem Akturkoglu golom u 53. minuti. Kosovo je tako i u trećem pokušaju ostalo bez plasmana na najveće nogometno natjecanje.

Nogometaši Švedske, Češke i Turske izborili su plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku pobijedivši Poljsku, odnosno Kosovo u finalnim utakmicama dodatnih Europskih kvalifikacija.

Švedska je u Solni dvaput vodila, ali Poljaci su dvaput uspjeli eliminirati zaostatak. Anthony Elanga je u 19. minuti donio početnu prednost Šveđanima, a u 33. minuti je izjednačio Nicola Zalewski. Pred kraj prvog dijela, u 44. minuti, Gustaf Lagerbielke je ponovno doveo Švedsku u vodstvo. Karol Šwiderski je u 55. minuti još jednom vratio Poljsku u igru za plasman na Svjetsko prvenstvo.

No, u završnici dvoboja su Šveđani napravili pritisak na gostujuću obranu i pretvorili ga u pobjedu u 88. minuti. Prvo je udarac Lucasa Bergvalla obranio gostujući vratara Grabara. Lopta se odbila do Besforta Zenelija koji je pogodio vratnicu. No, opet je na odbijenoj lopti bio igrač u žutom dresu, a to je bio Victor Gyoekeres, kojem nije bilo teško s nekoliko metara poslati loptu u mrežu.

Švedska će tako po 13. put igrati na Svjetskom prvenstvu, a prvi put od četvrtfinalnog poraza 2018. u Rusiji.

Za razliku od Šveđana, reprezentacija Turske će tek treći put biti na završnom turniru, a prvi put od 2002. kad su Turci na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji osvojili brončanu medalju.

Za svoj treći plasman na Mundijal pobijedili su reprezentaciju Kosova na gostovanju u Prištini s minimalnih 1-0. Tursku je na Svjetsko prvenstvo odveo Kerem Akturkoglu golom u 53. minuti. Kosovo je tako i u trećem pokušaju ostalo bez plasmana na najveće nogometno natjecanje.

Češka je nakon drame svladala Dansku i poslije penala izborila plasman na SP.

PUT A (Zenica)
Bosna i Hercegovina - Italija 1-1 (Tabaković 79 / Kean 15) - raspucavanje
(Bosna i Hercegovina je pobijedila s 4-1 u raspucavanju s 11-m)

PUT B (Solna)
Švedska - Poljska 3-2 (Elanga 20, Lagerbielke 44, Gjoekeres 88 / Zalewski 33, Šwiderski 55) 

PUT C (Priština)
Kosovo - Turska 0-1 (Akturkoglu 53)

PUT D (Prag)
Češka - Danska 2-2 (Šulc 3, Krejči 100 / Andersen 72, Hogh 111) - raspucavanje
(Češka je pobijedila s 3-1 u raspucavanju s 11-m)

Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
UOČI UTAKMICE

Kladionice tvrde da je Brazil favorit protiv Hrvatske! No, posljednja dva SP daju malo drugačiju sliku

Hrvatska reprezentacija na posljednja dva svjetska prvenstva ima deset, a Brazil šest pobjeda. Hrvatska je u 2018. u Rusiji bila finalist, a u 2022. Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu; protiv Belgije, odnosno protiv Hrvatske. Hrvatska na posljednja dva svjetska prvenstva ima dvije medalje, a Brazil je svoju posljednju osvojio sad već davne 2002. godine, kada je bio svjetski prvak.

