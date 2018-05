Prije tri godine u vojsci, ima nogometni klub, ljubi kolegicu, a sada ruši Rafu

Već u Umagu 2015. godine, kada je imao samo 21 godinu, vidjelo se da će austrijski tenisač Dominic Thiem biti opaki zemljaš. Uvjerljivo je osvojio naslov pobijedivši u najkraćem finalu u povijesti turnira (sat i jedna minuta) Portugalca Joaoa Sousu sa 6:4, 6:1. Mnogi su ga već tada uspoređivali s njegovim legendarnim sunarodnjakom Thomasom Musterom, rado viđenim gostom umaškog turnira, koji je u bogatoj karijeri bio prvi tenisač svijeta i osvojio 44 turnira (od toga 40 na zemlji), među kojima i Roland Garros 1995. godine.

U vezi s Kristinom Mladenović

Thiem je zasad dogurao nešto niže, do četvrtog mjesta ATP liste, što mu je zasad najbolji plasman na kojem je bio u studenome 2017. godine. Ovaj je tjedan sedmi (sve i da osvoji Madrid ne može srušiti našeg Čilića s petog mjesta). No pokazalo se da je on jedini koji “kralja zemlje” Rafaela Nadala može pobijediti na toj podlozi. Učinio je to lani u četvrtfinalu Rima, a ove mu je godine to pošlo za rukom tjedan dana ranije, u četvrtfinalu Madrida. Pred Rafinim navijačima, što je Španjolca posebno pogodilo.

– Jasno je da sam razočaran. Nastojao sam se boriti, ali nisam bio dovoljno dobar. Thiem je bio bolji – priznao je Rafa.

U međuvremenu je Nadal napravio fantastičan niz od 50 uzastopno dobivenih setova na zemlji, ali Thiem mu je u petak prekinuo tu seriju oduzevši mu ne jedan nego oba seta (7:5, 6:3). A okončao je i njegovu šestotjednu vladavinu svjetskim tenisom, omogućivši Rogeru Federeru da se (barem privremeno) vrati na tenisko prijestolje. Kad se samo sjetimo da je naš Ćorić servirao za meč protiv tog istog Thiema...

– Jedna je od najtežih stvari pobijediti Rafu na zemlji. Zato je za mene ova pobjeda posebna. Pobijedio sam ga u njegovoj zemlji, u njegovu dnevnom boravku u Madridu... Bilo je nevjerojatno – istaknuo je Austrijanac dodavši:

– Odigrao sam fantastičan meč, ali najvažnije kod toga je da sam ja cijelo vrijeme vjerovao da mogu pobijediti Rafu. Iako me je u Monte Carlu “ubio”, ostavivši me na samo dva osvojena gema. No ja sam svejedno ušao u meč sa željom da pobijedim.

Thiem je tako nastavio za sebe vrlo uspješnu sezonu. Ove je godine već osvojio turnir u Buenos Airesu (naravno na zemlji), pobijedivši u finalu Slovenca Bedenea, što mu je bio deveti naslov u karijeri. Većinu je osvojio na zemlji (sedam), ali ima i trofeje na betonu (Acapulco 2016.) i na travi (Stuttgart 2016.). Uglavnom od 2015. svake godine osvaja barem jedan turnir (kao naš Čilić), no zasad nema naslova na Grand Slam i Masters 1000 turnirima. Najveći uspjeh na najjačim turnirima zasad mu je polufinale Roland Garrosa, do kojeg je dolazio dva puta: lani (poraz od Nadala) i preklani (Đoković). Valja li isticati da je i ove godine jedan od najvećih oponenata (ne)svemoćnom Rafi?

Dominic inače dolazi iz Bečkog Novog Mjesta, a tenisom se počeo baviti nimalo slučajno. Iz teniske je obitelji, oboje roditelja – otac Wolfgang i majka Karin – teniski su treneri, a tenisom se bavi i njegov mlađi brat Moritz.

No njegov sadašnji učitelj je Günter Bresnik.

Od lanjskog US Opena Thiem je u ljubavnoj vezi s 24-godišnjom francuskom tenisačicom srpsko-bošnjačkog podrijetla Kristinom Mladenović s kojom se od lanjskog Mastersa u Londonu i javno pokazuje. A u Madridu je Kristina, uz mamu Karin, bila i najveća Thiemova navijačica.

Ima vlastiti nogometni klub

– Sve je jasno, ne moram ništa potvrđivati – pomalo stidljivo rekao je Thiem, a trener Bresnik, praktičan kakvi već Austrijanci jesu, kaže da nije loše to što Dominic za djevojku ima tenisačicu:

– Ona razumije ovaj sport i moći će lakše podnijeti neka ograničenja koja neke druge djevojke ne mogu razumjeti – kaže Bresnik.

Ono što je manje poznato o Thiemu jest i to da je odslužio šestomjesečni vojni rok u Austriji (2014./2015.) te da jako voli nogomet (navijač Chelseaja, ali je 2016. i osnovao svoj vlastiti nogometni klub – TFC Matzendorf), kao i skijaške skokove.