Hrvatski izbornik: Napravili smo sve, ali o milijun faktora ovisi hoćemo li uspjeti

Da je nogomet u pitanju, bio bi to veliki derbi, ali u vaterpolu je to sraz Davida i Golijata. Pri čemu se biblijski ishod te borbe vrlo rijetko ponavlja. Pa je tako hrvatska vaterpolska reprezentacija u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima koje se održava u Fukuoki pobijedila argentinsku selekciju s 24:5 (8:2, 4:1, 7:0, 5:2).

Malo jači trening

Bio je to za naše igrače, kako smo i najavljivali, tek malo jači trening (s puno isplivanih protunapada) uoči dvoboja s Mađarima (u srijedu u pet sati po našem vremenu) koji će odlučivati o pobjedniku skupine C i lakšem putu prema medalji (pobjednici skupina izravno ulaze u četvrtfinale).

– Na utakmicu s Argentinom ne treba previše trošiti riječi, sve je išlo onako kako smo i planirali. Veseli me da smo bili rasplivani i fokusirani, odrađeno je to što se moralo odraditi. Za zaborav. Tek sad počinje ono pravo, igramo protiv jednoga od najljućih suparnika, a to je reprezentacija Mađarske, jedna od najjačih reprezentacija svijeta, doprvak s Europskoga prvenstva u Splitu. No, o tome tko su i što su Mađari u vaterpolu također ne treba trošiti riječi – kazao je naš izbornik Ivica Tucak, koji je za utakmicu s Argentinom odmarao Žuvelu i Kržića.

Naši su, naravno, spremni i za to nadmetanje s Mađarima, očekivali su ga, a izbornik ističe da su igrači u odličnom tjelesnom i mentalnom stanju.

– Kad napravite sve, onda se možete nadati dobrom rezultatu. Mi jesmo napravili sve, ali hoćemo li uspjeti, to ovisi o milijun faktora. Gledali smo zajedno finale Wimbledona, Đokoviću je nedostajala jedna lopta da povede s 2:0 u setovima, ali nije dobio taj poen i potom izgubi meč. Takav je sport – napomenuo je izbornik, pohvalivši odlično raspoloženje u reprezentaciji.

– Momci su divni, ozračje je vrhunsko, imamo top-atmosferu. Hrvatski vaterpolo nikad nije odustao od ambicije da ode do kraja!

Svi igrači iz našeg sastava upisivali su u listu strijelaca protiv Argentine izuzev Bašića koji se posvetio obrambenim zadacima i zato je, pritisnut isključenjima, prije vremena napustio bazen. A najviše pogodaka postigao je Jerko Marinić Kragić, pet, koji ističe:

– Najvažnije od svega bilo je dobro i kvalitetno otvoriti ovaj turnir. Da pokažemo autoritet, da pokažemo da smo mi Hrvatska, reprezentacija koja se ovdje došla boriti za odličje.

– Vježbali smo obrambeni dio, zonu, presing. Uglavnom, naglasak je bio na obrani. Vjerujem da ćemo spremni dočekati utakmicu s Mađarima i da ćemo na kraju ostvariti pozitivan rezultat – zaključio je Marinić Kragić, a Franko Lazić još je pridodao:

– Istina je da smo mi i u utakmici s Argentinom gledali prema Mađarima, ali ušli smo u nadmetanje s uvažavanjem, ne podcjenjujući nikoga. Do utakmice u srijedu doradit ćemo još neke taktičke detalje i mislim da ćemo u nadmetanje s Mađarima ući maksimalno spremni – rekao je Lazić, pohvalivši malu skupinu hrvatskih navijača na tribinama bazena u dvorani Marine Messe.

– Drago nam je da smo vidjeli naše navijače s hrvatskim obilježjima. Nema ih u velikom broju, ali njihova nam podrška znači puno.

A sad na Mađare

Dakle, Argentina je apsolvirana, a u srijedu u pet sati po našem vremenu (prijenos je na HTV 2), susretom s Mađarskom za naše igrače zapravo počinje (pravo) prvenstvo. Mađari su, inače, u prvom kolu pobijedili Japance sa 16:8.

Rezultati 1. kola – skupina A: Grčka - Australija 13:9, SAD – Kazahstan 18:5; skupina B: Kanada – Kina 13:10, Italija – Francuska 13:6; skupina D: Crna Gora – JAR 35:10, Španjolska – Srbija 16:14.