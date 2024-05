Priča se o bivšim dinamovcima: Brekalo na meti dva kluba, a uz to se sprema još jedan unosan posao

Talijanski transfer insajder Nicolo Schira u četvrtak se dotaknuo potencijalnih transfera dvojice bivših Dinamovaca. Prvi je Josip Brekala, krilni napadač Fiorentine trenutno na posudbi u Hajduku . Brekalov ugovor s talijanskim velikanom vrijedi do ljeta 2026. godine. Na kraju posudbe trebao bi se vratiti u Firencu, no pitanje je hoće li ostati u klubu kojem se do sada nije uspio nametnuti.

Ponajprije, Schira navodi kako su za Brekala zainteresirana dva turska kluba, no ne navodi o kojim je točno klubovima riječ. Brekalo je u Hajduku nastupio 12 puta uz učinak od jednog pogotka i sedam asistencija. Hajduk je imao opciju zadržati Brekala i nakon završetka ove sezone, no nije poznato kakav je sada njegov status obzirom na sve promjene u upravi kluba. Transfermarkt ga trenutno procjenjuje na 4.5 milijuna eura.

Uz Brekala, Schira piše o još većem transferu bivšeg igrača Dinama i onom od kojeg bi koristi mogli imati i na Maksimiru. Riječ je o Daniju Olmu koji se kroz četiri godine u RB Leipzigu iskazao sjajnim igrama i privukao pažnju najvećih europskih klubova. Tako se s njime povezuju Manchester City, Barcelona, PSG i Manchester United, a navodno je impresionirao i predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza.

Prema pisanju talijanskog transfer insajdera, njemački prvoligaš za Olma traži barem 60 milijuna eura. Obzirom da je prilikom prelaska iz Dinama u Leipzig u ugovor uključena klauzula prema kojoj zagrebački klub dobivao 20 posto od profita kojeg Leipzig ostvari idućim Olmovim transferom, hrvatski prvak bi u blagajnu trebao spremiti oko šest milijuna eura.

