Presudio nam u finalu Rusije: Kako protiv Mbappea? Treba ti skuter da ga dostigneš

Poljski napadač Arkadiusz Milik našalio se u subotu, uoči utakmice protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, da je potreban skuter da bi se dostiglo francuskog nogometaša Kyliana Mbappea, poznatog po brzini.

- Kako se braniti protiv Kyliana Mbappea? Moramo biti brzi, treba nam skuter da ga stignemo. Teško je igrati protiv jednog od najboljih na svijetu. Morat ćemo se braniti kao momčad, jer nitko ne bi mogao doprijeti do njega - rekao je.Milik.

Napadač je također istaknuo važnost vratara svoje momčadi, Wojciecha Szczesnyja, koji je već obranio dva jedanaesterca tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva.

- Njegova vrijednost odavno je poznata, pa nije slučajno na ovoj razini - dodao je Milik.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Saudi Arabia's Mohammed Al Burayk in action with Poland's Arkadiusz Milik REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Izbornik Czeslaw Mihnevicz priznao je da će njegova momčad vjerojatno imati male šanse protiv svjetskog prvaka Francuske.

- Tražio sam njihove slabosti i nisam ih našao. Ali svaka momčad ima faze utakmice u kojima griješi. Morat ćemo ih iskoristiti i stalno ih pritiskati da pogriješe - rekao je trener Poljske.

Utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva između Poljske i Francuske na programu je u nedjelju od 16 sati.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista