Preporod u Dinamu: Sinjanin se bori kao da je junior

Utakmice na startu sezone uvijek su posebno teške, pogotovu našim klubovima koji svoju sreću traže kroz europske kvalifikacije. U našoj neimaštini, uz prodaju igrača, glavni prihodi su od Uefe.

Stoga ne čudi što se naši klubovi spremaju drukčije od ostalih. Dok europski velikani tek kreću s ozbiljnim pripremama, Osijek, Dinamo, Hajduk i Rijeka imaju imperativ prolaska bar prvih prepreka u europskim kvalifikacijama.

Dinamo je taj svoj prvi posao obavio, uvjerljivih 7:2 u dvije utakmice s Hapoel Beer Shevom dovelo ga je na korak do neke od skupina.

Igrom slučaja u Dinamu

Prođe li sljedeći krug kvalifikacija, imat će play-off za ulazak u skupinu Lige prvaka, ne prođe li tu zadnju prepreku do 15 milijuna eura, igrat će u skupini Europske lige i inkasirati pet milijuna za ulazak.

Po dosad viđenom od Dinama u tri utakmice, dvjema s Hapoelom i onoj u prvenstvu s Rudešom, dojam je da će trener Nenad Bjelica imati još dosta posla, koliko su nas plavi oduševili u toj prvoj europskoj utakmici prije svega svojim pristupom i karakterom, toliko je druga garnitura razočarala protiv Rudeša, a nije puno bolja bila ni udarna postava u uzvratu u prvih 45 minuta.

No sve je ipak sjelo prema željama, plavi su od 0:2 stigli do 2:2 i sad čekaju nove izazove, ali i još puno rada da bi bili doista konkurentni u europskim utakmicama, pogotovu s jačim suparnicima.

Mladi Španjolac Dani Olmo bio je opet ponajbolji, taj dečko stvarno zna, može podvaliti sjajnu loptu, kao što je to napravio i u utorak za asistenciju Budimiru. No za Olma znamo da je vrhunski talent i da je sve bolji igrač, ali ugodno iznenađenje je Mario Budimir.

Taj 32-godišnji stasiti (193 centimetra) Sinjanin pokazao se kao dobitak, sjajno je igrao u prvoj utakmici, a onda to napravio i u Izraelu. A u Dinamo je došao zapravo prilično slučajno.

>> Pogledajte transfere hrvatskih nogometaša

[video: 26049 / ]

Pred kraj prošle sezone brzinski je raskinuo ugovor s Rudešom jer su njemu bliski ljudi napali tadašnjeg trenera. I otišao je kući, pio kavu i ni sanjati nije mogao da će završiti u Dinamu koji ga je odmah doveo kao slobodnog igrača.

Radili smo taktičke pogreške

– Sve je ispalo kao filmska priča, iznenađen sam jer prije deset mjeseci nisam ni igrao nogomet, zahvalan sam Rudešu koji me uzao kao igrača koji godinu dana nije igrao – kazao je Mario Budimir kad je u početkom svibnja stigao u Dinamo.

U Rudešu se odmah pokazao kao pravi pogodak, zabijao je golove, ali onda je došlo do tih nesuglasica. A Dinamo je imao problema s ozljedama i ugrabio priliku. Pokazalo se da je to pun pogodak.

Dinamo je u Budimiru dobio drukčijeg napadača i sigurno će biti koristan, to prije jer se čovjek bori kao da je junior koji se treba dokazivati. No iskusan je igrač koji je puno toga prošao, od Hajduka, Uskoka, preko Mosora, Solina, Šibenika do grčkog Ergotelisa i Panetolikosa, ciparskih APOEL-a i Paralimnija, sve do jednogodišnjeg prekida karijere i Rudeša te sada Dinama za koji je dosad odigrao pet utakmica te upisao dva pogotka i dvije asistencije.

Plavima sad slijedi dokazivanje protiv Istre 1961 u petak u Maksimiru, a onda nastavak europskog puta. Na kojem moraju biti pametniji nego u uzvratu s Hapoelom.

– Išli smo malo grlom u jagode, s puno igrača u napad, a imali smo prednost 5:0, radili smo taktičke greške koje se na ovoj razini ne smiju događati– zaključio je Bjelica nakon Izraela.

>> Pogledajte Lovrenovu urnebesnu ljetnu potragu za Vrsaljkom