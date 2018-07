Bjelica: Sretan sam što se smijem vratiti u Hrvatsku

Dinamo je u Izraelu protiv Hapoela odigrao 2:2, te tako s ukupnih 7:2 osigurao treće pretkolo Lige prvaka.

- Prije svega čestitam svojoj ekipi na prolazu. Čestitam domaćinu na dobroj utakmici i čestitke navijačima jedne i druge ekipe, posebno našima koji su došli u Izrael. Pohvale domaćim navijačima na sjajnoj atmosferi - započeo je trener modrih Nenad Bjelica koji nije želio otkriti što je rekao igračima na poluvremenu kada su gubili 2:0.



- Neka to ostane između nas. To su naše stvari. Ali, rekao sam im da imam puno povjerenja u njih i da sam siguran da prolazimo jer smo momčad s karakterom i puno kvalitete, kao i to da sam ponosan na njih.

- Niti jednog trenutka nisam sumnjao u svoju momčad, niti nakon 2:0 niti na poluvremenu. Bio sam uvjeren da možemo puno bolje. Rekao sam im što moraju popraviti da bi bili konkurentni. To smo napravili u drugom dijelu i zato idemo dalje.



- Bila je ovo potpuno druga ekipa od one u prvenstvu. Svi smo ista momčad i kad ne pobijedimo dolazi do određenih sumnji. Ipak smo bili fokusirani na ovu utakmicu, bio je ovo zasluženi remi i zadovoljni idemo kući. Sad nas čeka prvenstveni susret već u petak.

Za kraj je trener nadodao:

- Jako sam sretan što se smijem vratiti u Hrvatsku. Nek' ostane tajna što mi je trener Hapoela rekao. Mislim da je on vrhunski trener, to je pokazao zadnjih godina. Igrao sam s Lechom protiv njega prijateljski susret već ranije. Želim mu puno sreće, da bude prvi i da u Europskoj ligi napravi nešto značajno.