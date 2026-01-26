Naši Portali
KLJUČNA FIGURA

Šok u Mađarskoj: Anita Orban nova je ključna figura u protivničkom taboru

Anita Orban
Anita Orban/Facebook/Reuters/Pixsell
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.01.2026.
u 10:52

Njezina politička povijest seže u 2000-e i rane 2010-e, kada je pripadala proeuroatlantskom krugu Fidesza.

Oporbena stranka Tisza, koja vodi u većini anketa pred parlamentarne izbore 12. travnja, predstavila je novu ključnu figuru - Anitu Orbán (bez ikakve rodbinske veze s premijerom Viktorom Orbánom) kao šeficu vanjskih poslova i "novo lice mađarske diplomacije". Vođa stranke Péter Magyar objavio je to u videu na svojoj Facebook stranici, naglasivši njezine skromne korijene – majka troje djece, rođena u malom gradiću Berettyóujfalu. Anita Orbán nije tipična političarka, ona je uspješna ekonomistica i diplomata s impresivnom međunarodnom karijerom. Posljednjih pet godina redovito se nalazi na Forbes Hungary listi najutjecajnijih mađarskih poslovnih žena. Trenutno je globalna direktorica korporativnih odnosa u londonskom sjedištu Vodafone Grupe, gdje je odgovorna za odnose s vladama, javnošću i održivi razvoj. Prije toga radila je u energetskim kompanijama poput Cheniere i Tellurian LNG, specijalizirana za ukapljeni prirodni plin (LNG) i diversifikaciju energenata.

Njezina politička povijest seže u 2000-e i rane 2010-e, kada je pripadala proeuroatlantskom krugu Fidesza. Diplomirala je ekonomiju, magistrirala povijest i diplomaciju u Bostonu, doktorirala na prestižnoj Fletcher School of Law and Diplomacy. Radila je kao kolumnistica u konzervativnom tjedniku Heti Válasz, bila viša istraživačica u institutima i sudjelovala na Fideszovim ljetnim kampovima s figurama poput Györgyja Schöpflina i Zsolta Németha. Kao stručnjakinja za SAD i Rusiju objavila je knjige o američkom neokonzervativizmu i ruskom energetskom imperijalizmu (2008.), upozoravajući na korištenje energije kao geopolitičkog oružja. Kritizirala je vanjsku politiku Ferenca Gyurcsányja i zalagala se za EU projekt Nabucco te smanjenje ovisnosti o ruskom plinu. Nakon pobjede Fidesza 2010. nominirana je za zastupnicu, ali se povukla iz "zdravstvenih razloga". Umjesto toga postala je veleposlanica za energetsku sigurnost (2010.–2015.), gdje je lobirala za LNG i diversifikaciju. No, kako je vlada okrenula prema Rusiji, napustila je dužnost 2015. i to navodno zbog neslaganja s tim smjerom, piše Telex.hu.

Dolazak Anite Orbán, nakon Istvána Kapitányja (bivšeg globalnog potpredsjednika Shella) – pokazuje Magyarovu taktiku. Okružiti se međunarodno priznatim stručnjacima iz biznisa i diplomacije kako bi opovrgnuo Fideszovu optužbu da je Tisza "stranka jednog čovjeka bez tima". Cilj je privući birače koji traže profesionalnost i one nostalgične za ranijim, prozapadnim Fideszom.

Orbán Anitu povezuju s "globalističkom elitom", Sorosom (zbog članstva u Council on Foreign Relations) i Globsec organizacijom. Fidesz će vjerojatno integrirati njezin dolazak u narativ o "probriselskoj oporbi" koja bi navodno slala novac Ukrajini ili uvukla Mađarsku u rat. Tisza, međutim, vidi u njoj most prema biračima koji cijene iskustvo i prozapadni kurs – i signal da su spremni vladati ozbiljno, s timom stručnjaka iza sebe. Ako se trendovi u anketama nastave, Anita Orbán mogla bi postati prva žena na čelu mađarske diplomacije nakon promjene vlasti.

Ključne riječi
Viktor Orban Anita Orban

Komentara 7

MP
marinko.przolica
11:01 26.01.2026.

A što se dogodilo s mladim i uspješnim gradonačelnikom koji vodi ujedinjenu oporbu u pobjedu na prošlim izborima? Nije li i on imao veliku prednost u anketama?

ČU
Čuružan
11:13 26.01.2026.

Anita je američki čovek. Čim se ti školuješ u USA, već si njihov. Oni te ne školuju da nešto naučiš već da im budeš od koristi. Ali sve je to džabe, jer Viktor u svom imenu nosi poruku - ja sam pobednik.

CE
CenzuriranUskoro
11:11 26.01.2026.

A svi objektivni i dalje znamo da će Orban pobijediti.

