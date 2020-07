Prenga: Moji Albanci su odani i “gladni”, zato će svi uspjeti

Albanska kolonija od čak petorice nogometaša u prvoj momčadi daje posebnu dimenziju hitu prvenstva, zagrebačkoj Lokomotivi, u njezinoj najuspješnijoj prvoligaškoj sezoni. Svi Lokomotivini Albanci kod trenera Gorana Tomića izborili su se za status članova udarnih jedanaest, što nijedan hrvatski klub nikada nije imao. A svaki od tih simpatičnih “ljokosa” ima svoju posebnu priču. Jedan od njih, brzonogi Lirim Kastrati, ove sezone već je postao zvijezda hrvatske lige i jedan od najunosnijih Lokomotivinih poslova, budući da je već prodan u Dinamo za dva milijuna eura. Svi Lokomotivini Albanci na Kajzericu su stigli uz posredovanje ili na preporuku svoga sunarodnjaka, Albanca iz grada Mirditë – Besnika Prenge, 51-godišnjega skauta lokosa i inače sjajnoga trenera mlađih kategorija, čovjeka koji je juniorima lokosa prije tri godine donio naslov.

Uzuni je reprezentativac

Kako ste, primjerice, u Lokomotivu doveli Lirima Kastratija, pitali smo legendarnog Prengu.

– Kastratija mi je preporučio prijatelj, bivši nogometaš Klaudio Kajtazi. Kastrati je jedini Kosovar među našim Albancima, ali o njemu se pogrešno piše u medijima; on nije u Lokomotivu došao iz Shkëndije iz Tetova, nego iz Shkëndije iz Tirane. Kada sam vidio Kastratija na snimci, Kajtaziju sam rekao: “Ako je i deset posto takav, bit će tebi dobro.” Tada je Kastrati došao na probu kod nas i šef škole Čabraja i ja odmah smo vidjeli da se u njemu krije ogroman potencijal.

Kako takvoga talenta nitko drugi nije uočio osim Lokomotive?

– Uočilo ga je puno klubova, i u Albaniji, ali i u Hrvatskoj. Bio je on na probama u dva hrvatska prvoligaša i oba su rekla da “ima slabu tehniku, nije to to...”, i onda smo ga mi uzeli. Tada Kastrati nije imao ni osamnaest godina. Takvu brzinu nema nitko, on je najbrži nogometaš hrvatske lige, a napravio je i ogroman pomak, svaki dan je sve bolji i bolji – kaže Prenga...

Hoće li Kastrati biti pojačanje za Dinamo?

– Ne znam hoće li to biti odmah u prvoj sezoni, ali bit će konkurentan i dat će novu dimenziju Dinamu – tvrdi Prenga.

Kastrati je utro put ostalim Albancima prema zagrebačkoj Kajzerici.

– Nakon toga, direktor Šikić, Čabraja i ja shvatili smo, kada smo dobili tako talentiranoga igrača, da na Kosovu i u Albaniji ima još takvih kao što je Kastrati. Tada smo odlučili da odem u Albaniju raditi kao trener, u FC Laci, koji sam vodio čak i u kvalifikacijama za Europsku ligu. Ideja je bila da malo “osjetim” tamošnju ligu i pratim njihove mlade igrače. Tako smo doveli Mersinaja i Cokaja, pa sam u Laciju otkrio Uzunija, kojega smo otkupili u ljeto 2018. (prema Transfermarktu za 350.000 eura, nap.a.). Posljednji je došao Tuci, koji potvrđuje da je jako talentiran – ističe Besnik Prenga.

Za sada najpoznatiji Albanac na Kajzerici je Myrto Uzuni, lijevo krilo i polušpica, ima 25 godina i osam nastupa za albansku reprezentaciju. A po čemu su to albanski nogometaši specifični?

– Požrtvovni su, odani, “gladni”. Oni znaju da u Lokomotivu ne dolaze zaraditi velik novac, nego da im ona posluži kao “trampolin” za dalje, dakle da dođu u veće klubove.

Kakav je igrač Jon Mersinaj?

– Jak u igri jedan na jedan, izvrstan stoper, sa svojom brzinom i agresijom spada među najtalentiranije stopere u Hrvatskoj. Ja mu predviđam veliku karijeru, on je sigurno potencijal za Dinamo. Cokaj je pak dobri duh među njima, on je prvi za šalu, ali i kad se treba žrtvovati za momčad. Moderan je, europski zadnji vezni, profil nogometaša kakav je danas na cijeni, ima jako dobru motoriku, taktički je napredovao. Ali ja očekujem njegove još bolje izvedbe jer za to ima talent i mogućnosti.

Petkovića vodio u Dragovoljcu

Posebno poglavlje ove priče je 19-godišnji div Indrid Tuci.

– Od prvoga dana govorio sam za njega da je – poseban! Po čemu? Po inteligenciji, po sposobnostima, po načinu na koji shvaća nogomet. Indrid je na putu da postane veliki igrač i, ako ne bude igrao u velikom klubu, samo mi i on ćemo biti krivi za to. Indrid je klasični centarfor, igrao je i kao polušpica, koristi dobro obje noge, glavom isto igra dobro. Ovo mu je prva sezona u seniorima, možda mu je i malo teško jer igrači takve konstitucije (visok 191 cm, nap. a.) malo teže dolaze u formu. Budite sigurni da je on pravi nogometaš, za najveće klubove.

Je li Tuci po stilu igre sličan reprezentativcu Bruni Petkoviću?

– Petkovića sam trenirao u juniorima Dragovoljca. On je unikat što se tiče znanja, prepoznavanja igre, osjećaja, ali ovaj (Tuci) pravi je centarfor koji će zabiti više golova od Petka. Međutim, ja sam jako slab na Petka, jako mi je drag. Poseban nogometaš u svakom slučaju – zaključio je Besnik Prenga koji se može pohvaliti i da je jednu sezonu, 1997./1998., proveo u Dinamu nastupajući u jednoj od najjačih momčadi plavih u povijesti.