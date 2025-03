Preminuo sin sportske legende (14), shrvana obitelj traži odgovore: 'Učinili smo sve'

Svijet sporta i šira javnost ostali su potreseni viješću o iznenadnoj smrti Millera Gardnera, 14-godišnjeg sina Bretta Gardnera, nekadašnje zvijezde bejzbolskog kluba New York Yankees. Mladić je preminuo tijekom obiteljskog odmora u Kostariki, ostavivši iza sebe obitelj slomljenu od tuge i mnoga neodgovorena pitanja. Obitelj Gardner – Brett, supruga Jessica te sinovi Hunter i Miller – boravila je na odmoru u popularnom kostarikanskom odmaralištu Manuel Antonio, na pacifičkoj obali. Smješteni su bili u resortu Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest. U četvrtak navečer, 20. ožujka, obitelj je večerala u restoranu izvan hotela. Po povratku u hotel, svi članovi obitelji počeli su osjećati zdravstvene tegobe. Prema izvještajima kostarikanske Sudske istražne policije (OIJ) i izjavama za medije poput CNN-a, obitelj je patila od "jakih grčeva u trbuhu, povraćanja i proljeva". Odmah je pozvan liječnik iz hotela koji im je dao lijekove za ublažavanje simptoma.

Nažalost, sljedećeg jutra, u petak, 21. ožujka, jedan od članova obitelji pronašao je Millera bez znakova života u njegovoj hotelskoj sobi. Pozvana je hitna medicinska pomoć. Dr. Kevin Gannon, čiji je tim iz obližnje ustanove Manuel Antonio Urgent Care intervenirao, izjavio je za New York Post kako je dječak bio bez vitalnih znakova po njihovom dolasku. "Pokušavali smo reanimaciju više od 30 minuta. Nije bilo puno toga što smo mogli učiniti," rekao je Gannon, dodajući da je situacija bila "vrlo zbunjujuća".

Prve informacije koje su prenijeli kostarikanski dužnosnici i neki mediji, poput NBC Newsa, ukazivale su na moguću smrt gušenjem (asfiksijom) kao posljedicom trovanja hranom. Navedeno je da je dječakovo tijelo pronađeno s tragovima povraćanja. Juan Pablo Alvarado Garcia iz OIJ-a prvotno je izjavio da se čini kako je uzrok smrti asfiksija "nakon moguće intoksikacije uslijed konzumacije hrane". Međutim, već sljedećeg dana, OIJ je korigirao ovu preliminarnu procjenu. U službenom priopćenju naveli su da je, nakon konzultacija s liječnikom iz Odjela za forenzičku patologiju, asfiksija isključena kao uzrok smrti jer "prilikom pregleda tijela nisu uočene makroskopske anomalije u dišnim putovima".

Istraga je i dalje u tijeku. Uzeti su uzorci za detaljne analize – histološke, toksikološke i neuropatološke – u laboratorijima OIJ-a. Očekuje se da će rezultati ovih testova biti poznati tek za dva do tri mjeseca. Dužnosnici su za Daily Mail pojasnili da postoji značajan zastoj u obradi autopsija zbog porasta nasilja povezanog s bandama u Kostariki, što zahtijeva brojne obdukcije i usporava proces. Dok se čekaju konačni rezultati, istraga razmatra nekoliko mogućnosti. Jedna od njih je moguća negativna reakcija na lijekove koje je Miller primio od hotelskog liječnika večer prije smrti. "Provodimo toksikološke testove kako bismo utvrdili je li taj lijek mogao uzrokovati smrt," rekao je dužnosnik OIJ-a za Daily Mail.

Dr. Gannon, čiji je tim pokušao reanimirati Millera, izrazio je skepsu prema nekim teorijama. Smatra da je anafilaktički šok (teška alergijska reakcija) na hranu malo vjerojatan s obzirom na proteklo vrijeme između večere i smrti, jer se takve reakcije obično javljaju znatno brže. Također je rekao da su alergijske reakcije na uobičajene lijekove za gastrointestinalne tegobe "vrlo rijetke". Istražitelji također provjeravaju mogućnost da je Miller u Kostariku doputovao s već postojećom bakterijskom infekcijom iz obiteljskog doma u Summervilleu, Južna Karolina. Hotel Arenas Del Mar izdao je priopćenje izražavajući sućut obitelji i naglašavajući punu suradnju s vlastima u istrazi.

Shrvani roditelji, Brett i Jessica Gardner, oglasili su se priopćenjem koje su objavili New York Yankees, klub u kojem je Brett proveo cijelu svoju 14-godišnju MLB karijeru. "Teška srca objavljujemo da je preminuo naš najmlađi sin, Miller. Imao je 14 godina i napustio nas je prerano nakon što se razbolio zajedno s nekoliko drugih članova obitelji tijekom odmora," stoji u izjavi.

With heavy hearts we are saddened to announce the passing of our youngest son, Miller. He was 14 years old and has left us far too soon after falling ill along with several other family members while on vacation. We have so many… pic.twitter.com/lBCBVmKGUe