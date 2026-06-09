Spursi smanjili na 2:1 u velikom finalu NBA lige, magični Wemby odigrao veliku utakmicu

U trećoj utakmici finalne serije San Antonio Spursi uspjeli su utišati Madison Square Garden rezultatom 115:111 protiv New York Knicksa, koji su u drugom poluvremenu podlegli ogromnom pritisku i nervozi. Spurse je predvodio nestvarni Victor Wembanyama, koji se iskupio za lošu prvu utakmicu i kobnu pogrešku u drugoj koja je njegovu momčad koštala pobjede. Francuski fenomen završio je susret s 32 poena, osam skokova i šest asistencija, dokazavši da su njegove samouvjerene najave prije serije imale pokriće, unatoč vodstvu Knicksa od 2-0. Uz njega je ključnu ulogu odigrao i Stephon Castle, čiji je doprinos od 23 poena bio presudan za konačni ishod napetog dvoboja.

Spursi su krenuli u utakmicu na najbolji mogući način, potpuno svjesni njezine važnosti. Wembanyama sa šest i Castle sa sedam poena predvodili su početnu seriju 16:6, čime su gosti odmah na početku stekli osjetnu prednost. Djelovalo je kao da su Knicksi potpuno paralizirani od nervoze, jer dugo nisu uspijevali pronaći put do koša. A kada bi i poentirali, momčad trenera Mitcha Johnsona odgovarala bi istom mjerom, što je samo povećavalo njihovu prednost kako je vrijeme odmicalo, dosegnuvši i 24:13. Iako je Josh Hart pokušavao vratiti Knickse u igru, napadačka preciznost Teksašana bila je impresivna. S ubačenih 14 od 23 šuta iz igre i četiri od sedam trica, Spursi su stigli do najveće prednosti na utakmici (33:21), a prva četvrtina završila je s vodstvom od jedanaest poena razlike nakon slobodnog bacanja Robinsona za konačnih 33:22.

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Početkom druge dionice, domaći su se počeli buditi zahvaljujući Jalenu Brunsonu i OG Anunobyju. Ovaj dvojac bio je napadački iznimno raspoložen te je ubrzo približio svoju momčad na samo tri poena zaostatka (42:45). Ipak, magija Stephona Castlea, koji je već do sredine četvrtine imao nevjerojatnih 18 poena na svom kontu, i dalje je držala Spurse u vodstvu. No, u tren oka, dvije vezane trice Anunobyja i Brunsona, koji su bili najbolji pojedinci Knicksa i prvo poluvrijeme završili sa 17, odnosno 15 poena, u potpunosti su preokrenule rezultat (50:49). Publika u Madison Square Gardenu je eruptirala od oduševljenja, a na krilima te energije Knicksi su napravili seriju 8:0 i na odmor otišli sa sedam poena prednosti (64:57), nagovještavajući da bi se pobjednički niz mogao nastaviti.

No, drugo poluvrijeme donijelo je jednu od najgorih predstava Knicksa u cijelom doigravanju. Početkom treće četvrtine, gosti su počeli smanjivati razliku koristeći se lošim napadima domaće momčadi i došli su na samo poen zaostatka (68:67). Imali su čak i napad za novo vodstvo, no Brunson je nevjerojatnim košem naizgled zaustavio nalet Spursa. Ipak, gosti se nisu predavali te su novom malom serijom, koju je zaključio Vassell tricom, ponovno preuzeli vodstvo (71:72). Momčad trenera Mikea Browna našla se u teškoj situaciji, postigavši samo sedam poena u osam minuta igre, što su Spursi iskoristili da se ponovno odvoje. Iako je Jordan Clarkson s pet uzastopnih poena pokušao odgovoriti, trica Harpera osigurala je Spursima minimalnu prednost na kraju trećeg perioda igre (91:92).

Potpuna napadačka nemoć Knicksa nastavila se i u posljednjoj četvrtini. Spursi su otvorili period serijom 6:0 i pobjegli na sedam poena prednosti, najveću razliku koju su imali još od prve četvrtine. Bilo je očito da momčad iz New Yorka proživljava najteže trenutke, a nervoza je rezultirala brojnim pogreškama koje su ih skupo koštale na početku odlučujućeg dijela utakmice (93:100). Ta kriza potrajala je i u idućim minutama, koje su ih sve više udaljavale od pobjede, a na nešto više od četiri minute do kraja, Spursi su vodili s uvjerljivih 108:100. Činilo se da je sve gotovo, no Knicksi su se još jednom pokušali vratiti. Ipak, ključnu tricu tada je pogodio Stephon Castle, potpuno utišavši dvoranu koja je do tog trenutka gorljivo vjerovala u preokret. Drama je dosegla vrhunac u posljednjoj minuti. Nakon trice Brunsona, sudbina utakmice bila je u rukama Teksašana, a koš Foxa naizgled je riješio pitanje pobjednika. Kažemo naizgled, jer je OG Anunoby svojom novom tricom, za ukupno 28 poena, doveo svoju momčad na samo dva poena zaostatka (111:113). No, mirnu ruku na liniji slobodnih bacanja imao je junak iz sjene, Stephon Castle, koji je s dva pogođena bacanja postavio konačnih 115:111. Ovom pobjedom Spursi su smanjili rezultat u finalnoj seriji na 2-1, stavili ogroman pritisak na Knickse i prekinuli njihov nevjerojatan niz od 13 uzastopnih pobjeda.