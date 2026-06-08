Pokopan poznati novinar koji nas je iznenada napustio, na oproštaj došli brojni poznati iz regije

Legendarni sportski komentator i novinar Edin Avdić pokopan je danas na sarajevskom gradskom groblju Bare, nakon što je iznenada preminuo u 48. godini života.

Od Avdića su se oprostili brojni članovi obitelji, prijatelji, kolege i sportske osobe iz cijele regije. Na posljednji ispraćaj stigli su, među ostalima, Mirza Teletović, Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Nenad Marković, Samir Avdić i brojni drugi sportaši i javne osobe.

Komemoracije su prethodno održane u Beogradu i Sarajevu. U beogradskom hotelu Crowne Plaza od njega su se oprostile brojne košarkaške legende i sportski djelatnici, dok je u sarajevskom Narodnom kazalištu održana komemoracija na kojoj su govorili njegovi prijatelji i suradnici.

Nakon službenog ispraćaja na groblju Bare vjerski obred predvodio je imam, čime je Sarajevo odalo posljednju počast jednom od najprepoznatljivijih sportskih glasova regije.

Edin Avdić rođen je 1979. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. U mlađim danima trenirao je košarku u KK Bosna, a novinarsku karijeru započeo je na Federalnoj televiziji. Kasnije je radio na OBN-u i Areni Sport, gdje je postao poznat po komentiranju NBA utakmica.

Bio je i autor popularnog košarkaškog podcasta "Udvajanje", koji je vodio s Milošem Jovanovićem, kao i emisije X&O’s Chat na televiziji Una.