Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA SCENE

Pokopan poznati novinar koji nas je iznenada napustio, na oproštaj došli brojni poznati iz regije

Beograd: Komemoracija povodom smrti Edina Avdića, novinara i komentatora
Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 17:30

Od Avdića su se oprostili brojni članovi obitelji, prijatelji, kolege i sportske osobe iz cijele regije. Na posljednji ispraćaj stigli su, među ostalima, Mirza Teletović, Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Nenad Marković, Samir Avdić i brojni drugi sportaši i javne osobe.

Legendarni sportski komentator i novinar Edin Avdić pokopan je danas na sarajevskom gradskom groblju Bare, nakon što je iznenada preminuo u 48. godini života.

Od Avdića su se oprostili brojni članovi obitelji, prijatelji, kolege i sportske osobe iz cijele regije. Na posljednji ispraćaj stigli su, među ostalima, Mirza Teletović, Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Nenad Marković, Samir Avdić i brojni drugi sportaši i javne osobe.

Komemoracije su prethodno održane u Beogradu i Sarajevu. U beogradskom hotelu Crowne Plaza od njega su se oprostile brojne košarkaške legende i sportski djelatnici, dok je u sarajevskom Narodnom kazalištu održana komemoracija na kojoj su govorili njegovi prijatelji i suradnici.

Nakon službenog ispraćaja na groblju Bare vjerski obred predvodio je imam, čime je Sarajevo odalo posljednju počast jednom od najprepoznatljivijih sportskih glasova regije.

Edin Avdić rođen je 1979. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. U mlađim danima trenirao je košarku u KK Bosna, a novinarsku karijeru započeo je na Federalnoj televiziji. Kasnije je radio na OBN-u i Areni Sport, gdje je postao poznat po komentiranju NBA utakmica.

Bio je i autor popularnog košarkaškog podcasta "Udvajanje", koji je vodio s Milošem Jovanovićem, kao i emisije X&O’s Chat na televiziji Una.
Ključne riječi
pokop Edin Avdić

Komentara 4

Pogledaj Sve
MA
Matija100
18:14 08.06.2026.

Nikad čuo za tog poznatog novinara. Zašto bi on hrvatima bio bitan?

OS
Ostrež
17:48 08.06.2026.

Gdje je ta regija u kojoj je taj bio poznat?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!