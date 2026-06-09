Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODIŽE GLAS

Vlatka Pokos umiješala se u raspravu Ivane Kekin i odbrusila: 'Znate li da 99 posto muškaraca ne plaća alimentaciju?'

Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije
Foto: Matko Begovic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
09.06.2026.
u 11:56

Saborska zastupnica Kekin na Instagramu je upozorila na vrlo važno stanje s medicinskim uređajima u Hrvatskoj. Jedna korisnica drsko je odgovorila Kekin, a u cijelu raspravu uključila se i Vlatka Pokos.

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos redovito u javnim istupima komentira kontroverzna politička i društvena pitanja, izazivajući brojne reakcije među građanima Hrvatske. Njezini komentari, u kojima često ističe važnost poštovanja ljudskih prava, ponekad izazovu pravu “buru” u medijima i na društvenim mrežama. Prije nekoliko dana Pokos se ponovno osvrnula na aktualnu temu koja je izazvala pažnju javnosti. Naime, saborska zastupnica Ivana Kekin na društvenim mrežama upozorila je na stanje vrlo važnih medicinskih uređaja u Hrvatskoj. “Nalazi se u KBC-u Split, javnoj bolnici. No nije vlasništvo bolnice nego Medikola. I to je tako još od 2007. godine. Dakle, skoro 20 godina u javnoj bolnici stoji Medikolov PET/CT, a Dalmatinci i Dalmatinke ovise o privatniku kada im je potrebna ova ključna dijagnostika za onkološke bolesti”, napisala je Kekin, ističući koliko privatno vlasništvo može utjecati na dostupnost vitalnih zdravstvenih usluga. Ispod njezine objave brzo su se pojavili brojni komentari podrške. Mnogi su naglasili kako cijene transparentnost i angažman saborske zastupnice. “Žalosno da je malo takvih ljudi u politici kao Ivana i govori ono što svi trebamo čuti i konačno shvatiti”, “Potpisano, izlazim i na prosvjed ako treba”, nizali su se komentari. Jedna korisnica je dodala: “Hvala na iskrenosti, na trudu, volji, upornosti i hrabrosti u ova luda vremena, poštovana zastupnice Kekin. Koje sve malverzacije i lopovluke trpimo od vladajućih, ali treba tome stati na kraj!”

Međutim, pojavila se i kritika. Jedna korisnica komentirala je oštrim tonom: “Došla si da se zalažeš za pobačaje.” Na to se osvrnula Vlatka Pokos, objasnivši: “Nitko se ne zalaže za pobačaj, gospođo. Ta opcija mora postojati jer postoji mnogo situacija u kojima je neophodna.”

FOTO Ona je naša najmoćnija odvjetnica! Prava je ikona stila, a posebno obožava luksuzne komade odjeće
Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije
1/36

Pokos je potom postavila nekoliko retoričkih pitanja, želeći ukazati na širu društvenu sliku: “Znate li da ne postoji 100 % zaštita od trudnoće? Znate li da 99 % razvedenih muškaraca ne plaća alimentaciju? Jeste li ikada pomogli samohranoj majci?” Ipak, povratan odgovor na njezina pitanja nije stigao. Ovom objavom Vlatka Pokos ponovno je potaknula javnu raspravu o važnim društvenim i zdravstvenim pitanjima, pokazujući koliko je važno da javne osobe prepoznaju odgovornost i utječu na svijest građana.

Ključne riječi
alimentacija pobačaj Ivana Kekin Vlatka Pokos showbiz

Komentara 48

Pogledaj Sve
SA
Samobor
12:12 09.06.2026.

Opet ove dvije!!! Sačuvaj nas dragi Bože.

AN
AndyTexas
12:10 09.06.2026.

Podatak o "99% muškaraca" koji ne plaćaju alimentaciju (i očevi su, a ne žive s djecom - kad to ne bi vrijedilo, mogla bi biti točna :-)) zvuči vrlo "izvučeno iz rukava" tj. izmišljeno. Kao nešto što se izgovori dok se zažareno bori za svoju ideju. Postoji li neka službena statistika o tome?

DP
Dpejakovic2
12:26 09.06.2026.

Kad se Vlatka pokos i Ivana Kekin skupe bit će to juriš na živčani sustav!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!