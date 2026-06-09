Vlatka Pokos umiješala se u raspravu Ivane Kekin i odbrusila: 'Znate li da 99 posto muškaraca ne plaća alimentaciju?'

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos redovito u javnim istupima komentira kontroverzna politička i društvena pitanja, izazivajući brojne reakcije među građanima Hrvatske. Njezini komentari, u kojima često ističe važnost poštovanja ljudskih prava, ponekad izazovu pravu “buru” u medijima i na društvenim mrežama. Prije nekoliko dana Pokos se ponovno osvrnula na aktualnu temu koja je izazvala pažnju javnosti. Naime, saborska zastupnica Ivana Kekin na društvenim mrežama upozorila je na stanje vrlo važnih medicinskih uređaja u Hrvatskoj. “Nalazi se u KBC-u Split, javnoj bolnici. No nije vlasništvo bolnice nego Medikola. I to je tako još od 2007. godine. Dakle, skoro 20 godina u javnoj bolnici stoji Medikolov PET/CT, a Dalmatinci i Dalmatinke ovise o privatniku kada im je potrebna ova ključna dijagnostika za onkološke bolesti”, napisala je Kekin, ističući koliko privatno vlasništvo može utjecati na dostupnost vitalnih zdravstvenih usluga. Ispod njezine objave brzo su se pojavili brojni komentari podrške. Mnogi su naglasili kako cijene transparentnost i angažman saborske zastupnice. “Žalosno da je malo takvih ljudi u politici kao Ivana i govori ono što svi trebamo čuti i konačno shvatiti”, “Potpisano, izlazim i na prosvjed ako treba”, nizali su se komentari. Jedna korisnica je dodala: “Hvala na iskrenosti, na trudu, volji, upornosti i hrabrosti u ova luda vremena, poštovana zastupnice Kekin. Koje sve malverzacije i lopovluke trpimo od vladajućih, ali treba tome stati na kraj!”

Međutim, pojavila se i kritika. Jedna korisnica komentirala je oštrim tonom: “Došla si da se zalažeš za pobačaje.” Na to se osvrnula Vlatka Pokos, objasnivši: “Nitko se ne zalaže za pobačaj, gospođo. Ta opcija mora postojati jer postoji mnogo situacija u kojima je neophodna.”

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Pokos je potom postavila nekoliko retoričkih pitanja, želeći ukazati na širu društvenu sliku: “Znate li da ne postoji 100 % zaštita od trudnoće? Znate li da 99 % razvedenih muškaraca ne plaća alimentaciju? Jeste li ikada pomogli samohranoj majci?” Ipak, povratan odgovor na njezina pitanja nije stigao. Ovom objavom Vlatka Pokos ponovno je potaknula javnu raspravu o važnim društvenim i zdravstvenim pitanjima, pokazujući koliko je važno da javne osobe prepoznaju odgovornost i utječu na svijest građana.