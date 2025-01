Predsjednik Barcelone objasnio sporne detalje oko registracije Olma: 'Ova situacija nije bila ugodna'

Barcelonin predsjednik Joan Laporta rekao je u utorak da je klub predao svu traženu dokumentaciju kako bi nogometaši Dani Olmo i Pau Victor dobili nove registracije pa vjeruje da će oni moći igrati do kraja sezone. Organizator španjolskog nogometnog prvenstva La Liga poništila je 1. siječnja registracije 26-godišnjem ofenzivnom veznjaku Olmu i 23-napadaču Victoru ustvrdivši da Barcelona nije na vrijeme predala dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da su rashodi kluba uravnoteženi s prihodima kako bi bilo zadovoljeno pravilo financijskog fair-playa. Barcelona se žalila državnom Višem savjetu za sport, pri ministarstvu sporta, koje je privremeno vratilo registracije dvojici igrača do konačnog rješenja spora. Laporta je na konferenciji na medije u Barceloni rekao da je klub bio poslao dokumentaciju 27. prosinca, ali da je La Liga tražila nadopunu dokumentacije.

"Mi smo već 31. prosinca imali zadovoljeno pravilo (o financijskom fair-playu)", izjavio je Laporta. "No La Liga je smatrala da to moramo dopuniti dodatnim dokumentima što smo i učinili 3.siječnja", dodao je.

Laporta je objasnio da je Barcelona dala investitorima iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata u dugoročni zakup 475 od 9.600 VIP mjesta na stadionu Camp Nou koji se trenutno obnavlja i koji će imati ukupno 105.000 mjesta.

"Ulagač iz Katara je zakupio mjesta za 30 milijuna eura i uplatio nam taj novac što smo prezentirali La Ligi. Drugi ulagač iz Emirata je zakupio mjesta za 70 milijuna eura i trebao nam je odmah uplatiti 40 posto tog iznosa. No novac nije sjeo na račun do 31. siječnja jer su banke (zbog Nove godine) bile zatvorene pa smo taj novac primili 3. siječnja kada smo i poslali potvrdu La Ligi", rekao je Barcelonin predsjednik.

Tvrdi da je klub tako već imao zadovoljeno pravilo o financijskom fair-playu do 1. siječnja do kada je La Liga dala rok. No prema pravilu Španjolskog nogometnog saveza, koji u suglasnosti s La Ligom daje registracije igračima, isti igrač ne može dva puta biti registriran za isti klub u jednoj sezoni osim u slučaju "više sile". Time je postalo upitno mogu li Olmo i Victor opet biti registrirani za Barcelonu u ovoj sezoni nakon što im je bila poništena registracija. Barcelona se pozvala u sudskom postupku na "višu silu" zbog koje nije uspjela poslati nadopunjenu dokumetaciju, a konačna odluka Višeg savjeta za sport tek se očekuje. Barcelona je ljetos dovela Olma iz njemačkog RB Leipziga i potpisala s njim ugovor do ljeta 2030. dok je Victora dovela iz susjedne Girone i dala mu ugovor do ljeta 2029.

"Jako su se napatili, oni i njihove obitelji. Ova situacija nije bila ugodna. Rekli smo im da će biti registrirani", rekao je Laporta.

Dodao je da su se obojica igrača, premda zabrinuta, sjajno ponijela.

"Nastojali su da to ne utječe na dinamiku čitave skupine", naglasio je.

Barcelona je u nedjelju osvojila španjolski Superkup pobjedom od 5-2 nad Real Madridom. Utakmicom odigranom u Saudijskoj Arabiji ekipa je osvojila prvi trofej nakon što prošle sezone nije uspjela doći niti do jednog. Laporta je rekao da je davanjem u najam 9.600 VIP mjesta novi način stvaranja prihoda, a da je klub nedavno potpisao i povoljan ugovor s proizvođačem sportske opreme Nike. Istaknuo je da je taj ugovor mogao biti potpisan ljetos, ali da ga je klub potpisao kasnije jer je tako izborio 300 milijuna eura više u odnosu na početni dogovor.

Barcelonin predsjednik je dodao i da je ideja Superlige, natjecanja u kojem bi sudjelovali najveći klubovi Europe, i dalje aktualna.

"Superliga nastavlja ići. Bila je predviđena ranije, ali je došlo do kašnjenja, no ideja i dalje živa. Potrebna je kako bi klubovi imali veći prihod i kako bi europski nogomet bio održiv", izjavio je Laporta.