Pred hrvatskim košarkašima je možda i ključna utakmica: 'U dobroj smo situaciji...'

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija je u susretu prvog kola skupine E europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Katru očekivano bez problema u Osijeku svladala Cipar rezultatom 100:60 (28:8, 19:19, 28:23, 25:10). Mario Hezonja potvrdio je status vođe hrvatske reprezentacije s odličnim učinkom od 25 koševa, sedam skokova i šest asistencija, 17 koševa je upisao Danko Branković, dok je najefikasniji kod gostiju bio Filippos Tigkas koji je ubacio 14 koševa.

Ishod dvoboja je bio prilično jasan već nakon prvih deset minuta utakmice u dvorani Gradski vrt. Izabranici Tomislava Mijatovića ozbiljno su krenuli u utakmicu, odmah napravili razliku te prvu četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 28:8. Preostalih 30 minuta bilo je odrađivanje posla.

- Jako smo zadovoljni s tri i pol četvrtine koje smo odigrali. Zahvaljujem krasnoj publici u Osijeku na potpori, zahvaljujem igračima koji su pokazali velik trud, energiju i emocije. Želja nam je bila shvatiti utakmicu super ozbiljno i mislim da smo to u većem dijelu utakmice napravili. U obrani smo imali nekih situacija koje bismo i ja i igrači željeli malo promijeniti, ali događa se da se u toj fazi utakmice nekad igrači i malo opuste - rekao je nakon pobjede izbornik Mijatović, te dodao:

- Iznimno mi je drago da je svih 11 igrača odigralo kvalitetne minute. Ono što me veseli je i to da svi oni dolaze iz klubova u kojima imaju kvalitetnu minutažu. To je za mene jako važno za jedan kratak period što smo zajedno, jer onda nam je sve lakše slagati u smislu napada i obrane. U dobroj smo situaciji, u dobroj smo poziciji, i korak po korak ćemo se pripremiti za iduću utakmicu, kao i za sve ostale koje su pred nama.

Hrvatska će u 2. kolu u ponedjeljak od 20 sati gostovati u glavnom gradu Latvije, Rigi kod reprezentacije Izraela, a potom će se kvalifikacije nastaviti krajem veljače sljedeće godine. S Hrvatskom, Ciprom i Izraelom u skupini je i reprezentacija Njemačke.