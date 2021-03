'Pratio sam Dinamo još u Jugi, ali ovo je veće i od utakmice protiv Partizana'

Premda izbjegavamo zvati sportaše na dan njihove utakmice, košarkaša Krunu Simona (35) nazvali smo jer smo znali da mu nudimo vrlo dragu sportsku temu a to je Dinamo. Krunu smo zatekli u Munchenu, kamo je doputovao u četvrtak radi euroligaške utakmice njegova Efesa s Bayernom.

- Imao sam sreće s terminom treninga. Obično, kada smo na gostovanju, dan uoči utakmice trening imamo navečer no ovaj put je bio popodne pa sam utakmicu gledao od prve do posljednje sekunde.

A nakon posljednjeg zvižduka suca njegov ushit bio je ravan onome kojeg su navijači Dinama iskazali ispred stadiona na kojeg, zbog protupandemijskih mjera, nisu mogli ući.

- Ne znam s čim bih ovo usporedio. Ja sam još prije 20 i više godina išao na one velike utakmice protiv Partizana i Celticsa, no ovo protiv Tottenhama je veće. Ovakva probjeda protiv ovakva suparnika, pa to je san snova.

S obzirom da u svom istanbulskom klubu ima još jednog Zagrepčanina - pomoćnog trenera Tomislava Mijatovića - pretpostavljali smo da su Dinamo gledali zajedno.

- Utakmicu smo gledali u predvorju hotela, a Tomica se tu i tamo pojavljivao jer nije mogao gledati cijelu utakmicu s obzirom da je morao pripremati našu utakmicu. No, zato je sa mnom bio dojučerašnji NBA igrač danas moj suigrač Džanan Musa koji jest navijač Sarajeva, ali je ovom prilikom jako navijao na Dinamo. Ipak je on, igrajući za Cedevitu, nekoliko godina živio u Zagrebu.

Dinamova utakmice Kruno gleda kada god može.

- Ja gledam sve i HNL i Europu. Nisam ja od onih "fake" dinamovaca koji gledaju samo kada je neka bitna utakmica. Ja sve pokrivam jer imam IPTV pretplatu na tv-prijemniku doma ali i na mobitelu tako da Dinamo mogu gledati i kada sam u autobusu, u zračnoj luci, gdje god bio.

S kolikom nadom je jedan tako strastveni navijač počeo gledati uzvratnu utakmicu protiv Tottenhama nakon londonskih 0:2?

- Kada si sportaš ili navijač, ti se uvijek nadaš no ove sezone sam prvi put osjetio, po tome kako Dinamo igra, da se imam čemu nadati. I sam sam sportaš i znam koje su to relacije odnosno razlike u proračunima i bilo je iluzorno vjerovati da će ispasti ovako. No, bio sam siguran da će Dinamo igrati dobro, da će biti remi ili možda 2:1 i da će to biti neki ishod koji će izgledati dobro. No, ovih 3:0 se nisam usudio niti sanjati.

Baš kao što se niti Mislav Oršić, zacijelo, nije usudio sanjati da će velikom londonskom klubu zabiti "hat-trick".

- Svaka velika pobjeda ima svog junaka, a Oršić je pokazao da je jedan od najbitnijih igrača ovog sastava. No, bilo bi nepravedno prema drugima isticati samo njega, a od ostalih ja bih prije svih istaknuo Ademija. On je svojom trkom, agresivnošću pa i znanjem dokazao da Dinamo s njim i bez njega nije ista momčad.

Nakon ovakve golgeterske predstave Oršića, mnogi vjeruju da se on sada nametnuo engleskom tržištu i da Dinamu slijedi velik posao s nekim engleskim klubom.

- Takva jedna predstava zacijelo ima utjecaj na tržište, pogotovo ako je igrana na ovoj razini natjecanja koje je uvijek pod povećalom. No, da bi se dogodila ovakva eksplozija koja će ti dići cijenu, sportaš mora imati konstantu a Oršić ju ima. Nije on sad samo zbog ove utakmice odličan igrač, on je to već duže vrijeme.

Baš kao i mnogim navijačima Dinama, i Simonu se svidjela gesta gostujućeg trenera, slavnog Josea Mourinha koji je nahvalio domaću momčad kojoj je pak i osobno čestitao u svlačionici Zagrepčana.

- Mourinho jest ekscentričan stručnjak ali mu nitko ne može osporiti da je, uz to nešto frajersko što ima u sebi, i korektan. A to je u ovoj prilici još jednom dokazao. Osjetio je koliko je ta pobjeda Dinamu značila i pokazao da je stvarno frajer.

Krunina vezanost za Dinamo seže iz vrtićkih dana, dakako zahvaljujući ocu Đuri.

- Na svoje prve Dinamove utakmice ja sam išao još dok se igrala jugoslavenska liga, a ja sam rođen 1985. I od tada otac i ja idemo na utakmice i ta vezanost je sigurno potekla od oca. Kada god sam u Zagrebu, a da Dinamo igra, otac i ja odemo zajedno na utakmicu, a sada to u ovim godinama ima još većeg šarma. Žao mi je što sam jednu ovakvu predstavu mog najdražeg kluba gledao samo na televiziji no jasno mi je i da sam bio u Zagrebu da zbog protuepidemijskih mjera ne bih to mogao gledati uživo. Uostalom, Dinamo je dokazao publika nije presudna već da je to ono što si u stanju pružiti na terenu.

Do je igrao za KK Zagreb, a to je činio do svoje 27. godine, Kruno je koristio svaku priliku da uživo navija za modre.

- Išao sam ja i u Split, Rijeku, Šibenik, a prije par godina mi se ukazala odlična prilika pa smo otac i ja bili nazočni u Budimpešti kada je Dinamo, u pretkolu Lige prvaka, razvalio Ferencvaroš. Imam ja jako puno Dinamovih utakmica u nogama, no ovo je upečatljivije od svega.

Kada smo posljednji put pričali, a bilo je to u povodu Simonova izbora za hrvatskog košarkaška godine, Kruno je poželio da njegov Efes izbjegne osmo odnosno sedmo mjesto kako bi u doigravanju izbjegli Barcelonu odnosno CSKA. No, Efes trenutno tako dobro igra da je Barcelonu dobio u gostima, a CSKA pobijedio sa 30 razlike. Doduše, posljednju utakmicu su izgubili (79:80 od Bayerna) no i dalje dijele treće mjesto,

- To je sport, sve se okrenulo. Imali smo slabije otvaranje sezone, a sada smo tamo gdje i pripadamo. Ako ovako nastavimo, ja vjerujem da ćemo biti među prve tri momčadi.