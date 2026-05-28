OSTVAREN KONTAKT

Barcelona za 100 milijuna eura želi dovesti zvijezdu, a u pregovore je uključen Hrvat

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 20:00

Sportski direktor Barcelone Deco poduzeo je prve konkretne korake kako bi osigurao potpis argentinskog napadača, a cilj kluba je završiti posao prije početka Svjetskog prvenstva.

Nakon što je osigurala dolazak Anthonyja Gordona iz Newcastle Uniteda u transferu vrijednom gotovo 80 milijuna eura, Barcelona se okreće novom velikom pojačanju. Katalonski velikan započeo je pregovore o dovođenju Juliana Alvareza iz Atletico Madrida.

Prema pisanju Mundo Deportiva, prvi sastanak na tu temu održan je u srijedu u jednom hotelu u Barceloni. Deco se sastao s Alvarezovim agentima Juanmom Lopezom i Andyjem Barom, poznatim hrvatskim nogometnim menadžerom, a razgovori su trajali nekoliko sati.

Alvarez je označen kao glavna meta Barcelone u ovom prijelaznom roku, a u klubu se nadaju da bi posao mogao biti zaključen za oko 100 milijuna eura uz dodatne bonuse. Barceloni se žuri jer želi posao završiti prije početka Svjetskog prvenstva.
Barcelona Julian Alvarez

