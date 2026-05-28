Barcelona za 100 milijuna eura želi dovesti zvijezdu, a u pregovore je uključen Hrvat

Nakon što je osigurala dolazak Anthonyja Gordona iz Newcastle Uniteda u transferu vrijednom gotovo 80 milijuna eura, Barcelona se okreće novom velikom pojačanju. Katalonski velikan započeo je pregovore o dovođenju Juliana Alvareza iz Atletico Madrida.

Sportski direktor Barcelone Deco poduzeo je prve konkretne korake kako bi osigurao potpis argentinskog napadača, a cilj kluba je završiti posao prije početka Svjetskog prvenstva.

Prema pisanju Mundo Deportiva, prvi sastanak na tu temu održan je u srijedu u jednom hotelu u Barceloni. Deco se sastao s Alvarezovim agentima Juanmom Lopezom i Andyjem Barom, poznatim hrvatskim nogometnim menadžerom, a razgovori su trajali nekoliko sati.

Alvarez je označen kao glavna meta Barcelone u ovom prijelaznom roku, a u klubu se nadaju da bi posao mogao biti zaključen za oko 100 milijuna eura uz dodatne bonuse. Barceloni se žuri jer želi posao završiti prije početka Svjetskog prvenstva.