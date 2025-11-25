Naši Portali
JEDAN OD NAJBOLJIH

Poznato je zašto se Oleksandr Usik odrekao WBO-ova naslov svjetskog prvaka

Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
25.11.2025.
u 20:00

Neporaženi ukrajinski velikan je ovih dana otkrio zašto se odrekao titule. Usik je poručio kako želi mladim borcima omogućiti da se bore za svjetski naslov.

Jedan od trenutačno najboljih boraca na svijetu Oleksandr Usik je prošlog tjedna napustio pojas WBO-ova svjetskog prvaka teške kategorije umjesto da ga brani protiv Fabija Wardleyja.

Naime, Britanac je u listopadu prekidom u 11. rundi svladao Josepha Parkera i osvojio pojas WBO-ova privremenog prvaka, te tako postao prvi kandidat za potencijalni meč protiv Usika, piše Croring.

Neporaženi ukrajinski velikan je ovih dana otkrio zašto se odrekao titule. Usik je poručio kako želi mladim borcima omogućiti da se bore za svjetski naslov.

On je do prije tjedan dana u svom vlasništvu imao sva četiri pojasa teške kategorije, ali se odrekao WBO-ove titule kada mu je naređeno da je brani protiv Fabija Wardleyja.

Britanski teškaš je potom dobio status punopravnog prvaka i prvu će obranu pojasa imati 2026. godine, Usik se nada da će Wardley braniti pojas protiv mlade britanske zvijezde Mosesa Itaume.

– Oleksandr je napustio naslov kako bi mladim boksačima dao priliku boriti se za pojas. Vidjet ćemo kako će se sve dalje razvijati – kazao je Usikov savjetnik Sergej Lapin, pa dodao:

– A on bi volio vidjeti kako Fabio Wardley brani pojas protiv Mosesa Itaume. Za obojicu je to prekrasna borba i bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti tko će pobijediti.

Neporaženi Oleksandr Usik je u srpnju nokautom u petoj rundi pobijedio Britanca Daniela Duboisa i drugi put postao apsolutni prvak teške kategorije.

Wardleyjev promotor Frank Warren je na X-u napisao:

‘Britanija ima novog teškaškog prvaka i novu zvijezdu. Priča Fabija Wardleyja jedna je od najnevjerojatnijih koje sam čuo u 45 godina Pred nama su velike borbe u 2026. kada će braniti svoj WBO-ov pojas i stvara pravo nasljeđe u sportu’.
