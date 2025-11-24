Preminuo poznati olimpijac (39) nakon dugačke i teške bolesti, tri puta se borio za svjetski naslov

Bivši američki boksač rođen u Armeniji, Vanes Norikovich Martirosyan preminuo je u nedjelju u dobi od 39 godina nakon dvogodišnje borbe s rakom kože. Bio je olimpijac 2004. godine u Ateni, u velter kategoriji (do 69 kilograma).
Tri puta se borio za svjetski naslov, uključujući i svoju posljednju borbu kada je u dvije runde izgubio od apsolutnog svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji Genadija Golovkina.
Tijekom svoje karijere, ukupno je zabilježio čak 36 pobjeda i samo pet poraza.
Tragičnu vijest za portal BoxingScene potvrdili su predsjednik WBC-a Maurizio Suleiman i Vanesov PR predstavnik.
