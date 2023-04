Poznato je tko će voditi Dinamo u idućoj utakmici. Ostaje na klupi do kraja sezone?

Poslije šokantnog ispadanja od Šibenika u polufinalu hrvatskog Kupa, uprava Dinama predvođena Vlatkom Peras i Mirkom Barišićem odlučila je kako će razriješiti dužnosti Antu Čačića. Novi poraz iskusni trener nije uspio preživjeti, a vjerojatno će dobiti bogovsku odštetu od milijun i pol eura, više o tome OVDJE.

Dinamo će u sljedećoj utakmici u subotu protiv Lokomotive voditi Roy Ferenčina i Sandro Perković koji su bili u Čačićevom stručnom stožeru. Postoji opcija da oni odrade ovu sezonu do kraja pa da se onda nađe novi trener iako se lako može dogoditi da on bude imenovan idući tjedan, iako, to će uvelike ovisiti o rezultatima nadolazećih utakmica.

Želja navijača su Igor Bišćan, Nenad Bjelica, kao kandidati figuriraju Goran Tomić, Stjepan Tomas..., no to su sve zasad samo nagađanja. Zadnju riječ dat će Uprava i predsjednik Barišić... Jedno je sigurno, Dinamu na klupi treba nova energija, Čačić ju je negdje zagubio nakon sjajnog derbija protiv Hajduka. Nakon toga uslijedio je strmoglavi pad.

Do kraja prvenstva Dinamo ima sedam bodova ispred Hajduka i ostaje im za obraniti titulu u ligi, kada već neće doći do Rabuzinovog sunca.