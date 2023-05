VIDEO Lokomotiva porazila Istru i uništila joj snove o povijesnom plasmanu u Europu

U susretu 35. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedila Istru 1961 sa 3-1 izbacivši goste iz igre za plasman u Europu. Golove za Lokomotivu zabili su Silvio Goričan (9), Sandro Kulenović (32) i Luka Stojković (90+2), dok je pogodak za goste postigao Ante Erceg (80-11m).

Bio je to četvrti međusobni susret ovih suparnika ove sezone i treća pobjeda "lokosa". Prvu utakmicu ove su dvije momčadi igrale u 8. kolu i Lokomotiva je tad slavila sa 2-1 na gostovanju, a potom u 17. kolu u u Kranjčevićevoj je bila bolja sa 2-0. Susretu u Puli u 26. kolu završio je 0-0.

Gosti su djelovali bolje u prvim minutama, no Lokomotiva je povela već u devetoj minuti. Marko Vranjković je ubacio s desne strane, nitko od stopera Istre nije izbio loptu koja je došla do Silvija Goričana koji je lijepo pogodio u suprotni kut Lovre Majkića. Istra 1961 je mogla izjednačiti u 19. minuti. Ubacio je Dario Marešić, a Monsef Bakrak u padu pucao, no loše je zahvatio loptu, pa je njegov udarac završio pored gola.

U 32. minuti domaćin je povećao prednost. Pucao je Luka Stojković, Majkić je prvo obranio njegov udarac, no lopta se odbila do napadača Lokomotive koji je pronašao Sandra Kulenovića koji se "ušetao" s loptom u prazan gol. Istra 1961 se vratila u život u 80. minuti nakon što je Ante Erceg realizirao kazneni udarac. Upravo je Erceg izborio kazneni udarac nakon duela s Branimirom Kalaicom.

U završnici susreta gosti su jurnuli po bod koji bi ih ostavio u igri za Europu, no pogodak je zabila Lokomotiva. Sve dvojbe je razriješio Stojković pogodivši za 3-1 u drugoj minuti nadoknade. Večeras se još sastaju Rijeka i Dinamo.

