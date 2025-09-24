Poznati nogometaš dočekan žestokim zvižducima i povicima da Izrael ubija: 'Branitelj genocida'

Izraelski nogometaš Manor Solomon, koji je u utorak zabio pobjednički gol za Villarreal u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Sevillom, dočekan je na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan zvižducima i povicima "Izrael ubija“. "Ovaj branitelj genocida dolazi u našu kuću. U Nervionu (četvrti Seville) nema mjesta za cioniste“, priopćila je Sevillina navijačka skupina Biris Norte uoči utakmice španjolskog prvenstva. Solomon, 26-godišnje lijevo krilo došao je ljetos iz londonskog Tottenhama na posudbu u Villarreal, što se nije bilo svidjelo niti dijelu navijača tog španjolskog kluba.
Igrač s 46 nastupa za reprezentaciju Izraela otvoreno je podržavao politiku svoje zemlje u Pojasu Gaze objavljujući komentare na društvenim mrežama. U utorak je ušao u igru u 84. minuti nakon čega su se stadionom u Sevilli prolomili zvižduci i povici "Izrael ubija“, a neki domaći navijači mahali su palestinskim zastavama. Solomon je dvije minute kasnije zabio gol. Preko društvenih mreža obratio se navijačima Villarreala: "Jako sam zadovoljan zbog svog prvog gola i pobjede“.
Villarreal je poveo golom Tanija Oluwaseya u 17. minuti, a za Sevillu je izjednačio Djibril Sow u 51. Solomon je zabio za konačnih 2-1 pa se Villarreal nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon šest odigranih kola. Ujedinjeni narodi su u svom izvještaju objavljenom prošli tjedan naveli da Izrael provodi genocid u Palestini, a diljem Španjolske se održavaju prosvjedi. Prosvjednici su bili prekinuli biciklističku utrku La Vueltu zbog sudjelovanja predstavnika Izraela, a najavili su akcije usmjerene protiv sudjelovanja Maccabija i Hapoela u košarkaškoj Euroligi.
Španjolska vlada traži izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih natjecanja. Izrael je optužio Španjolsku za "antisemitizam“.Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
Kada su nevinašca iz tunela koja uzimaju taoce koristeći ih kao živi štit i napadaju i siluju mlade na koncertu te čine ostala nama nezamisliva zvjerstva nasilno prekinuli tradicionalnu španjolsku biciklističku utrku onda ih je premijer španjolske ljevičar Sanchez otvoreno hvalio. Naravno lijevičarska bratija će brzo vješati table s ne kupuj kod Židova, a poslije će nastati i logori nakon ovih pogroma. Kakva sramota za španjolsku. I kada slična bratija počne ovdje pisati o genocidu navodno Izraelskom onda im skrećem pažnju da je Hamasov cilj istrijebiti Izraelce, a to nije ništa drugo nego genocid o kojem ljevičari šute. Ljevičari ko ljevičari.