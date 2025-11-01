Naši Portali
Premium popusti su stigli ranije!
NEVJEROJATAN POTEZ

Poznati Hrvat dobio novi težak udarac, ovakvo omalovažanje nije očekivao, a sinoć je prevršilo

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 08:23

Livaković u Gironi bez dileme prolazi kroz najteži period u dosadašnjoj karijeri, ali ono što mu je španjolski klub napravio je krajnje bezobrazno

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković prolazi kroz najteže trenutke svoje karijere, ali ni slutio nije kakav udarac će mu Girona zadati iako je još uvijek član španjolskog kluba. Livaković je odlučio napustiti Fenerbahče na kraju ljetnog prijelaznog roka kada je čuo da Ederson dolazi u turski klub i bio je svjestan da neće imati puno prostora za braniti uz Brazilca.

Zbog toga je posljednjeg dana prijelaznog roka odlučio otići u Gironu, koja ga je dovela na posudbu do kraja sezone, ali nije ni slutio da će to biti potpuni promašaj. Livaković je stigao u Gironu da bude prvi golman, ali dva mjeseca kasnije hrvatski čuvar mreže još uvijek nije ni debitirao. 

Livaković u Gironi bez dileme prolazi kroz najteži period u dosadašnjoj karijeri, ali ono što mu je španjolski klub napravio je krajnje bezobrazno. Naime, čini se da je klub već otpisao Livakovića i samo čeka siječanj da napusti svlačionicu, te zato već traže njegovu zamjenu.

Španjolski mediji izvještavaju da Girona prati Matheusa Cunhu, koji sjajno brani u Flamengu, te će pokušati dovesti Brazilca u siječnju. Livaković nije zaslužio da se klub tako odnosi prema njemu i pored činjenice što ne računaju na njega već sada se priča o tome kako traže njegovu zamjenu. Sinoć je bio na klupi za pričuve u porazu Girone od Getafea 2:1. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Girona Dominik Livaković

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
frank2303
09:18 01.11.2025.

nemam komentara ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

