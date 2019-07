Poznata Hrvatica u središtu ljubavnog skandala, lijepa kolegica joj flertala s dečkom

Nick Kyrgios poznat je kao 'zločesti dečko' u svijetu tenisa. Australac svojim ponašanjem na terenu do ludila često dovodi gledatelje, suigrače i suce jer ne poštuje ustaljena pravila ponašanja.

Nitko ne sumnja u talentiranost 24-godišnjeg igrača, ali njegova ekscentričnost ga po mnogima odvaja od samog vrha gdje bi trebao pripadati.

Kyrgios je ove godine ispao u drugom kolu Wimbledona od Rafaela Nadala, a koliko je nemaran prema tenisu govori podatak da je noć prije meča s legendarnim Španjolcem snimljen u noćnom izlasku u zagrljaju s novinarkom.

Foto: Instagram/luciahoff

Ne bi to bilo ništa sporno da Kyrgios nije u vezi s Australkom hrvatskih korijena Ajlom Tomljanović i to čak četiri godine. Ajla je također tenisačica, rođena u Zagrebu koja je do 2014. godine nastupala za Hrvatsku. Izlazak Kyrgiosa kao da je očekivan pa on nije podigao toliko buke u teniskom svijetu kao ono što se događalo na tribinama Wimbledona dok je Australac igrao svoj meč s Nadalom.

Naime, po mnogima jedna od najljepših tenisačica svijeta Genie Bouchard sjedila je u loži namijenjenoj Kyrgiosovoj obitelji i prijateljima te je za vrijeme meča objavljivala fotografije sa zanimljivim opisima te tako navela navijače da krenu sumnjati u prirodu njihovog odnosa.

Kako će Kyrgios ovo objasniti lijepoj Ajli tek treba vidjeti, a ako i prekinu ne bi im bilo prvi put. Prije dvije godine uzeli su pauzu zbog njegove prevare, ali mu je ona odlučila oprostiti.

>>> Pogledajte veliko finale na humanitarnom turniru na Šalati