Ovaj hrvatski klub napravio je čudo, a sada nema novca za Europu

U klupskoj nam košarci dogodilo se svojevrsno čudo. Barem na trenutak uskrsnula je nekad velika Cibona i postala opet prvak Hrvatske. S igračima triput jeftinijim od Cedevitinih, Cibona je skinula s trona klub koji je dominirao posljednjih pet sezona.

Euforija koja je u trenutku pobjedonosnog koša Gilberta obuzela Cibonine navijače i igrače nije mimoišla ni predsjednika kluba prof. dr. Mladena Bušića (55), inače ravnatelja Kliničke bolnice Sveti Duh.

– Emocije su me prevladale, nastala je erupcija oduševljenja. Svi smo se našli jedni drugima u zagrljaju. Skakali smo, pjevali, skandirali s navijačima. Slavlje je to koje ću pamtiti cijeli život.

Rogić: Žao mi je što je kraj

Ono što je vodstvo Cibone posebno ispunilo oduševljenjem bilo je to što su vukovi te večeri bili gostujuća momčad, a u Domu sportova osjećali su se kao u vučjem brlogu.

– Naša je momčad igrama aktivirala taj duh Cibone koji u ovom gradu živi već desetljećima. Taj je duh nosio i Cibonine igrače i on je, zapravo, bio presudan, dakako, zahvaljujući i našem treneru.

A Ivan Velić postao je veliki pobjednik finalnog niza, u istoj mjeri u kojoj je nadmudreni Slaven Rimac bio tragičar.

– Trener sam koji ne voli da utakmica prolazi pored njega. Volim povlačiti poteze kao što su bili uvođenje dinamičnog Bilinovca na razigravača, a on to nije, ili pak ostavljanje našeg najboljeg igrača Markote na klupi u završnici. Stvorili smo tim i dopadljivu i učinkovitu igru, a za svakog trenera je najveće zadovoljstvo kada momčad funkcionira kao stroj. Jednako veliko zadovoljstvo je i osvojiti naslov bez ijednog stranca, i to protiv momčadi s četvoricom stranaca, odnosno s trojicom Amerikanaca.

Ključnim potezom Velić smatra dovođenje braniča Roka Rogića iz Hermesa.

– Morali smo naći zamjenu za prvog razigravača Marka Ljubičića, a Rogić je to sjajno odigrao. Kada god je ulazio u igru, naša igra nije padala. Volim kod njega tu dozu bezobraštine.

A upravo je Rogić jedan od onih otpisanih cedevitaša koji su sada svoj matični klub stajali naslova. Otpisan je kao junior bio i Filip Bundović, a klubu s Velesajma dovoljno dobri nisu bili ni Markota i Pilepić. I svi oni bili su jako motivirani da dokažu da su oni koji u našem najjačem klubu o tome odlučuju pogriješili.

– Emotivan sam i u meni je gorjelo da pokažem da su ljudi iz Cedevite bili u krivu. Nitko sretniji od mene što sam baš s Cibonom osvojio svoj prvi naslov, jer sam još kao klinac i po dva sata prije euroligaške utakmice dolazio u Draženov dom da bih gledao Scoonieja Penna.

Pomalo neočekivano, Rogić nam je kazao i ovo:

– Žao mi je što je sezona završena jer smo imali savršenu atmosferu. Ne znam što ću sada, želim da što prije počne sljedeća.

Slično je govorio i Marko Ljubičić, srpski košarkaš s hrvatskom putovnicom.

– Kakvih god problema imala, za mene će Cibona uvijek biti veliki klub jer ono što mi je o Ciboni pričao moj otac ne mogu izbrisati iz sjećanja. Dugo nisam igrao u tako složnoj momčadi koja je pokazala da novac ne igra najvažniju ulogu. Doduše, bit ću pošten pa reći i ovo: da je u pitanju ona velika Cibona, ja onda vjerojatno i ne bih bio tu.

Šestorica imaju 30 i više

I doista, opterećena predstečajnom nagodbom, Cibona nije u idealnoj situaciji i moglo bi se dogoditi da Zagreb po prvi put nema klub u Europi. Ipak, kaže nam direktor Domagoj Čavlović, stvari idu nabolje:

– Otkako sam direktor, a to je već pet godina, ovaj put uspjeli smo uspostaviti najbolji ritam isplate plaća, a ritam isplata dugova po predstečajnoj nagodbi trebali bismo uhvatiti do jeseni. Nadamo se i novim sponzorima i tome da ćemo zadržati okosnicu momčadi. Nažalost, nemamo sredstava da bismo igrali Europu.

A činili su je i neki već otpisani igrači. Čak šestorica cibosa imaju 30 i više godina, a to su krilo Marin Rozić (36), krilni centar Damir Markota (33), branič Igor Marić (33), krilo Ivan Novačić (33), razigravač Marko Ljubičić (32) i branič-šuter Fran Pilepić (30).

Na posve drugoj strani te lepeze je najbolji kadet Europe, krilni centar Roko Prkačin (16), a mladim igračima smatrati se mogu i centar Krešimir Ljubičić (20) i krilo Dominic Gilbert (22), atletični Australac hrvatskih korijena koji je zabio koš za naslov. U srednjim 20-tima su bivši juniori Cedevite centar Filip Bundović (25) i razigravač Roko Rogić (26), a u najboljim je godinama dinamični branič Josip Bilinovac (28).

Svaki od spomenutih poseban je na svoj način, a najposebniji je kapetan Marin Rozić koji je upravo okončao 15. sezonu u Ciboni i rijedak je primjer odanosti, a najavio je da će igrati i sljedeće sezone. Marić i Gilbert ogledni su primjeri igrača neiscrpne volje pri čemu je Marić dokaz da se može napredovati i u 30-im godinama.

Posebna je priča Markota koji je još jesenas razmišljao o kraju karijere, a na kraju je bio najbolji igrač finalne serije.

