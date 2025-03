Povijesni dan u svijetu sporta: Kirsty Coventry je prva žena na čelu Međunarodnog olimpijskog odbora

Kirsty Coventry, proslavljena zimbabveanska plivačica i sedmerostruka osvajačica olimpijskih medalja, ispisala je povijest sporta. Na 144. zasjedanju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Costa Navarinu, izabrana je za 10. predsjednicu te krovne svjetske sportske organizacije, postavši prva žena i prva osoba iz Afrike na toj prestižnoj poziciji.

Coventry (41) je u tajnom glasanju pobijedila šestero protukandidata, osvojivši većinu glasova (49 od 97) već u prvom krugu. Među kandidatima su bili i ugledni sportski dužnosnici poput Sebastiana Coea, predsjednika Svjetske atletike, i Juana Antonija Samarancha Jr., potpredsjednika MOO-a i sina bivšeg predsjednika Juana Antonija Samarancha. Njezin osmogodišnji mandat započinje 24. lipnja, nasljeđujući Thomasa Bacha, koji je na čelu MOO-a bio maksimalnih 12 godina. Bach će nakon primopredaje dužnosti preuzeti ulogu počasnog predsjednika MOO-a. "Ovo je izvanredan trenutak," izjavila je Coventry u svom obraćanju članovima MOO-a. "Kao devetogodišnja djevojčica, nikada nisam ni sanjala da ću jednog dana stajati ovdje i vraćati ovom nevjerojatnom pokretu."

Coventry je rođena u Harareu, glavnom gradu Zimbabvea, a svoju olimpijsku karijeru započela je 2000. godine u Sydneyu. Tijekom pet Olimpijskih igara, od Sydneya 2000. do Rija 2016., osvojila je sedam medalja – dva zlata, četiri srebra i jednu broncu, sve u plivanju. Njezina zlata u disciplini 200 metara leđno na Igrama u Ateni 2004. i Pekingu 2008. godine posebno su značajna. Osim olimpijskih uspjeha, osvojila je i tri zlata na svjetskim prvenstvima u dugim bazenima i četiri u kratkim bazenima, kao i zlato na Igrama Commonwealtha i 14 zlata na Afričkim igrama. Time je postala najuspješnija afrička sportašica u povijesti Olimpijskih igara.

Njezin angažman u MOO-u započeo je 2013. godine, kada je izabrana u Komisiju sportaša. Od 2018. godine bila je predsjednica Komisije sportaša MOO-a i članica Izvršnog odbora MOO-a. Također je bila predstavnica sportaša MOO-a u Svjetskoj antidopinškoj agenciji (WADA) od 2012. do 2021. godine. Uz to, Coventry je od 2018. godine ministrica sporta, umjetnosti i rekreacije u Zimbabveu, a bila je i potpredsjednica Međunarodne surfing federacije od 2017 do 2024.

Pred Coventry su brojni izazovi, uključujući vođenje Olimpijskog pokreta kroz složena politička i sportska pitanja, pripremu za Ljetne olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, te pronalazak domaćina za Ljetne olimpijske igre 2036. godine. Posebnu pažnju posvetit će jačanju integriteta i vrijednosti Olimpijskog pokreta, kao i promicanju ravnopravnosti spolova u sportu. "Stakleni stropovi su danas razbijeni," naglasila je Coventry, svjesna svoje uloge uzora. "Zajedno s cijelom olimpijskom obitelji, gradit ćemo na našim čvrstim temeljima, prihvatiti inovacije i promovirati vrijednosti prijateljstva, izvrsnosti i poštovanja." Spominjala se i suradnja sa predsjednikom SAD-a, Donaldom Trumpom, u kontekstu priprema za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

Coventry je istaknula važnost dijaloga i suradnje, te naglasila da će MOO nastaviti inzistirati na svojim vrijednostima i ugovorima s gradovima domaćinima, bez obzira na političke okolnosti. Thomas Bach, bivši olimpijski prvak u mačevanju, napušta mjesto predsjednika MOO-a nakon što je vodio organizaciju kroz izazovno razdoblje, uključujući pandemiju COVID-19. "Toplo pozdravljam odluku članova MOO-a i radujem se snažnoj suradnji, posebno tijekom prijelaznog razdoblja," izjavio je Bach, izražavajući uvjerenje u svijetlu budućnost Olimpijskog pokreta.

Izbor Kirsty Coventry predstavlja novo poglavlje u povijesti Olimpijskih igara, obilježeno nadom u inkluzivnost, ravnopravnost i daljnji razvoj globalnog sporta. Njezino iskustvo kao sportašice, sportske diplomatkinje i političarke daje joj jedinstvenu perspektivu i snažan temelj za vođenje MOO-a u budućnosti.