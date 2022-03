Potez BBB-a u Splitu dijeli se po društvenim mrežama diljem svijeta, i Poljud je zapljeskao na to

Sjajna je jučer bila atmosfera na dupkom ispunjenom Poljudu u remiju Hajduka i Dinama (0:0).

Bez ikakvog pretjerivanja, od samog početka dana pa sve do završetka utakmice vibra je bila intenzivna i prava nogometna kao kod utakmica engleske Premier lige, i to onih najvećih. U tom je pogledu najljepši trenutak bila Torcidina fascinantna koreografija koja se prožela cijelom sjevernom tribinom na početku susreta.

Međutim, to nikako ne umanjuje podršku od oko 1500 BBB-ovaca koji se nakon ovog susreta 'nemaju sramit' kaj' jer su se unatoč velikom brojčanom nedostatku u odnosu na Torcidu potrudili i bili glasni, a svojom su koreografijom i skandiranjem za Ukrajinu u jednom trenutku ujedinili sve prisutne na tribinama.

Boysi su početkom drugog dijela pokazali transparent na kojem je pisalo "Slava Ukrajini", i tribine "obojili" u zastavu države koja je pod napadom Rusije. Za taj su potez dobili pljesak Poljuda.

A potez BBB-a i fotografija toga trenutka dijeli se po društvenim mrežama u svijetu.

