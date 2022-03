Zašto Kopić trpi Brunu Petkovića, a Valdas koči Nikolu Kalinića?

Ambijent svjetski, a nogomet – hrvatski. To je najkraći presjek našega najvećega derbija, u kojemu je najvišu ocjenu zavrijedila publika, a akteri na travnjaku prolaznu samo zbog primjerne borbenosti, srčanosti, ratničkoga pristupa i žustrine. U svemu ostalome, imaginaciji, atrakciji, lepršavosti i ubojitosti, ostali su dužni i zapravo učinili uslugu Bjelici i Tomiću. Hajduk i Dinamo upravo su izgubili dva neprocjenjivo važna boda.

Ako se naslov prvaka osvaja u derbijima, onda je Hajduk možda upravo prokockao još jednu titulu. Nevjerojatno zvuči kako bijeli ove sezone nisu slavili ni u jednome od čak pet derbija na svome travnjaku, osvojivši u njima samo 9 od moguća 24 boda, što je samo 37.5 posto uspješnosti protiv Dinama, Rijeke i Osijeka.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 12.03.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 27. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Navijaci Dinama, Bad Blue Boysi Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Hajdukovim igračima u ovoj utakmici nema se što prigovoriti, oni su u ovom trenutku dali najviše što mogu, izuzev – Nikole Kalinića. A on za to nije kriv, jer ako je Kalinić doveden iz Italije kao zvijezda, da rješava derbije, zašto onda do 60. minute sjedi na klupi? Što mislite kako se najveće pojačanje bijelih osjeća kada u utakmici za koju živi, i za koju žive njegovi navijači, dobije samo posljednjih 30 minuta?

Dinamu su pak ovaj bod izvukli sigurni Livaković, hladnokrvna zadnja linija, te briljantni dvojac u sredini terena, Gojak i Mišić. Taj tandem danas djeluje toliko moćno i uvjerljivo da se gotovo uopće ne osjeti Ademijeva odsutnost.

Naravno, posebna priča opet je Bruno Petković, napadač koji više gleda prema svom nego prema suparničkom golu. Nije Bruno za to kriv, čovjek jednostavno mjesecima nije u formi.

No, ako je to toliko očito, zašto onda Dinamov trener to tolerira i ne poduzima sve kako bi mu napad proradio? A na klupi mu čuče Andrić i Jurić, obojica igrači kipteće energije, željni dokazivanja. Ovih 0:0 nije Dinamov uspjeh, jer Dinamov trener nigdje u Hrvatskoj ligi ne smije biti zadovoljan tim ishodom, pa ni na punom Poljudu. Tako je Hajduk u ovom prvenstvu u ovom trenutku u međusobnim susretima bolji od Dinama. Što je Valdasu naravno slaba utjeha, jer evo i treću utakmicu zaredom nije pobijedio, i njegov fokus polako ipak postaje finale Kupa s Rijekom.

