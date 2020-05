Postao je senzacija u Njemačkoj, a sada je rekao nešto što će oduševiti Hrvate!

Hrvatska je, uz Jedvaja, Kramarića i Brekala, ove zime u Bundesligi dobila još jednoga potencijalnog reprezentativnog aduta, 22-godišnjeg stopera Wolfsburga Marina Pongračića.

A sada su iz stožera Zlatka Dalića potvrdili da odavno prate ovog nogometaša.

- U zadnje dvije godine otkako je Zlatko Dalić izbornik reprezentacije, ja sam bio u dva navrata u Salzburgu. Gledao sam Marinove utakmice i naravno da je, s obzirom na svoje kvalitetne igre, privukao pozornost i tu smo gledali kako ga uključiti u proces A reprezentacije - rekao je Dalićev pomoćnik Dražen Ladić za Novu TV.

Ladić je objasnio što bi Hrvatska dobila s Pongračićem.

- S obzirom na situaciju koja se događa u nogometu generalno - da je Europsko prvenstvo odgođeno za godinu dana, da neki naši igrači polako ulaze u ozbiljne igračke godine, neminovno će biti da moramo osvježavati momčad. Nije on visok i mršav pa da bude brz, zaista ga ima! I ta njegova brzina - pogotovo na stoperskoj poziciji. S obzirom na stil naše igre, gdje nerijetko ostaju naši igrači jedan na jedan s protivničkim igračima ili ostaju na širokom prostoru, itekako dobro dođe igrač koji ima brzinske kvalitete.

Marin Pongračić je dečko od deset milijuna eura, a još kao 13-godišnjak nastupio za – Hrvatsku. Bila je to selekcija nogometaša iz dijaspore koja je nastupila na sad već tradicionalnom Memorijalnom turniru u Vukovaru. Rođen je u njemačkom Landshutu, ali za njega nema dvojbe za koga nastupati.

- Nikad nije bilo dvojbe za koju reprezentaciju igrati. Od prvog dana smo uvijek kod kuće pričali hrvatski i gledali utakmice hrvatske reprezentacije - rukomet, nogomet, nema što nismo. Dat ću sve najbolje od sebe da budem pozvan jednog dana - rekao je Pongračić koji jučer privukao pažnju na sebe u utakmici protiv Bayer Leverkusena u kojoj je zabio dva gola.

- Krenio sam prvo u Landshutu, gradiću 70 kilometara od Münchena. Tu sam krenuo igrati do 14. godine, pa sam tri godine igrao u Bayernu pa tri godine u Ingolstadtu, pa onda München 1860 10 mjeseci i onda u Salzburg, pa sad ovu zimu u Wolfsburg. Zasad je sve super, imam 22 godine, igram u Bundesligi - rekao je ovaj nogometaš kojem je izmjereno da je trčao čak 34 km/h.

- I ja sam se pitao tko mi je to bio toliko brz u obitelji. Ujko mi je rekao da sam od njega to naslijedio - da je on na nekim najtecanjima bio uvijek prvi, da je bio uvijek najbrži. Bitno je, odgovora mi da sam brz - pogotovo u tom sistemu koji igramo.