Portugalac Felix plaćen je 120 milijuna eura, a naš Olmo uopće nije slabiji igrač od njega

Bruno Petković (24) sjajno je krenuo u novu sezonu i, s obzirom na formu igrača, na njegov status u Dinamu i reprezentaciji, Metkovčanin je još jedan od igrača koji odbrojava svoje posljednje tjedne u Maksimiru.

Osjećate li da Dinamova dominacija u Prvoj HNL nikada nije bila veća, vidite li u tome opasnost uoči europskih ispita, jer dolaze vam puno jače momčadi?, pitali smo Petković.

– Teško je pričati o dominaciji nakon dva odigrana kola, ali činjenica je kako smo otvorili prvenstvo na autoritativan način kako i dolikuje branitelju naslova. Činjenica je da mi nemamo pravo birati vrijeme kada ćemo biti u formi jer europske kvalifikacije rano počinju i Dinamo odmah mora biti na radnoj temperaturi. Preiskusna smo momčad da bismo Europu igrali s pristupom ‘lako ćemo’.

Svaki interes godi

Kako odolijevate interesu europskih klubova, je li realno da odete ovoga ljeta? Ili želite iskusiti Ligu prvaka s Dinamom?

– Nećemo si lagati, svaki interes godi. I meni osobno, ali i klubu. U godinu dana sam prešao veliki put. Praktički iz anonimnost stigao do reprezentacije i s Dinamom ostvario povijesne rezultate, ali imam dovoljno iskustva da me to drži na zemlji.

Otići ću kada se poklopi interes Dinama i moj osobni, ne prije i ne kasnije. A naravno da golica pomisao da bi u Maksimir mogle doći najbolje momčadi Europe već ove jeseni i to je neki cilj koji smo stavili pred sebe u ovim kvalifikacijama.

Je li vas, pa i suigrače, Bjelica učinio boljima?

– O svakom igraču i treneru najbolje govore rezultati. Činjenica je da smo svi skupa napravili iskorak u odnosu na mnoge generacije prije nas i da Bjelica nosi velike zasluge za to. Trener Bjelica i njegov stožer osim neupitnoga znanja posjeduju i tu ljudsku kvalitetu odnosa s igračima koji iz tebe izvlači ono najbolje. Odlično je kada vodiš skupinu kvalitetnih igrača, ali kada znaš od njih napraviti momčad onda si napravio posao. A o našem poslu dovoljno govore rezultati koje smo postigli.

Brine li vas nešto uoči utakmica 3. pretkola, npr. nema više Šunjića, Olmo nije počeo igrati?

– O 3. pretkolu možemo pričati tek nakon utorka i uzvrata s Gruzijcima. Ne prije. I to je nešto što smo naučili lani kada smo iz glava izbacivali sve ono što nas čeka nakon, te se koncentrirali isključivo na prvu utakmicu pred nama. Drago mi je zbog Šunje, ali Dinamo je prekvalitetan i preozbiljan da bi ovisio o jednom igraču. Uostalom, na toj poziciji imamo kapetana Ademija, kao što su uvodne utakmice pokazale da naša igra ne ovisi samo o Olmu.

Strašno jak u glavi

Kako doživljavate Olmovu situaciju; je li mu teško slušati stalne priče o odlasku, mislite li da ga to opterećuje? Gdje ga vidite, je li igrač za najveće klubove i vrijedi li doista 30 milijuna eura?

– Iako je mlad, Olmo je strašno jak u glavi. Da nije, ne bi otišao iz Barcelone u drugu zemlju i napravio velik posao, tako da se ne brinem o njemu. Čvrsto je na zemlji i prema njegovim reakcijama sumnjam da ga bilo što od toga opterećuje. Vrijeme će pokazati koji su njegovi dometi, ali prilično sam siguran da može igrati na najvećoj sceni. Ima znanje i ima glavu za to.

A što se cijene tiče, vrijediš koliko ti netko ponudi za tebe. Danas se 30 milijuna eura čini puno, ali recite vi meni je li Olmo četiri puta slabiji igrač od Joãa Felixa koji je plaćen 120 milijuna? Ja mislim da nije uopće – zaključio je Petković.