Popovich odbio klečati, Nurkićeva baka u komi

Drugog dana, karantenskog, nastavka NBA sezone u Orlandu mogli su se vidjeti i prvi igrači i treneri koji nisu kleknuli tijekom intoniranja američke himne. A kako je klečanje simbol borbe za rasnu jednakost, NBA izvjestitelji ostali su zatečeni vidjevši tko to nije kleknuo – trener San Antonija Gregg Popovich, pomoćnica mu Becky Hammon te tamnoputi igrač Orlanda Jonathan Isaac.

Popovich svoj potez nije previše objasnio, no on to i ne mora jer on je “prvoborac” rasne jednakosti.

- Ostao sam stajati iz osobnih razloga o kojima ne bih govorio. Mislim da je liga odlično reagirala u borbi za rasnu jednakost i ja svoje igrače u tome podržavam, kratko je poručio.

- Svi vjerujemo u trenera i Becky i u ono što oni vjeruju. Gregg često govori o rasnoj jednakosti, a Becky je konstantno u prvim redovima naše borbe. Zbog ovoga ih nitko ne treba osuđivat, rekao je njegov igrač DeMar Derozan.

Glede Isaaca pak on ne samo da nije kleknuo nego je odbio odjenuti i majicu “Black Lives Matter”, kakvu su imali svi sudionici utakmice. No, poznato je da je on praktični i angažirani vjernik koji je, tijekom obustave sezone, siromašnoj djeci dostavljao toplu hranu pa on svoju ljudskost ne mora nikome dokazivati.

Portlandov Bošnjak Jusuf Nurkić osjetio je pak potrebu da pošalje snažnu poruku vezanu za pridržavanje epidemioloških mjera. Kazao je da su mu posljednji dani iznimno teški jer je njegova 67-godišnja baka Hana završila je u bolnici.

– Baka je u komi. Isprva je odbijala ići u bolnicu, a kada sam joj rekao da ću se ja vratiti i odvesti je, onda je otišla, nadam se ne prekasno. Koronavirus je razlog što smo i mi svi sada u karanteni, a čini mi se da ga ljudi diljem svijeta olako shvaćaju.