Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEĆE OVO SLAVITI

Vratar Urugvaja srušio negativni rekord Svjetskih prvenstava: Utakmica ušla u povijest zbog zanimljivog podatka

FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 08:23

Muslera je i do sada bio na vrhu ljestvice zajedno s Markom Schwarzerom, Mohammedom Al-Deayeaom i Manuelom Neuerom s tri takve pogreške, a četvrtom se sam odvojio na vrhu

Nogometaši Urugvaja ostali su bez pobjede i u drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Remizirali su protiv Zelenortskih Otoka te im sada prolazak skupine ovisi o ishodu zadnjeg kola u kojem ih očekuje najteži poritvnik u grupnoj fazi - europski prvak Španjolska. Osim razočaravajućeg rezultata, vratar Urugvaja Fernando Muslera ima još jedan razlog za nezadovoljstvo.

Vratar turskog Galatasaraya praktički je poklonio pogodak Hillariju Vareli za 2:2 što se na kraju ispostavilo kao konačni rezultat. Bez prevelike potrebe je napustio vrata i izletio prema sredini terena što je Varela iskoristio i zabio za 2:2. Muslera je tako postao vratar s najviše pograšaka koje su direktno rezultirale pogotkom za suparničku momčad u povijesti Svjetskih prvenstava od 1966, otkada se ta statistika prati.

Muslera je i do sada bio na vrhu ljestvice zajedno s Markom Schwarzerom, Mohammedom Al-Deayeaom i Manuelom Neuerom s tri takve pogreške, a četvrtom se sam odvojio na vrhu. Iako je vlasnik rekorda na najvećem nogometnom natjecanju na svijetu, teško da će dićiti tim podatkom.

Zanimljivo je i kako je utakmica Zelenortskih Otoka i Urugvaja ušla u povijest kao prva na kojoj su obje reprezentacije na terenu imale vratare starije od 40 godina. Muslera je zakoračio u peto desetljeće života pet dana prije utakmice, dok je Vozinha na suprotnoj strani 13 dana stariji.
Ključne riječi
rekord vratar Urugvaj nogometna reprezentacija Fernando Muslera SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!