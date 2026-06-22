Vratar Urugvaja srušio negativni rekord Svjetskih prvenstava: Utakmica ušla u povijest zbog zanimljivog podatka

Nogometaši Urugvaja ostali su bez pobjede i u drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Remizirali su protiv Zelenortskih Otoka te im sada prolazak skupine ovisi o ishodu zadnjeg kola u kojem ih očekuje najteži poritvnik u grupnoj fazi - europski prvak Španjolska. Osim razočaravajućeg rezultata, vratar Urugvaja Fernando Muslera ima još jedan razlog za nezadovoljstvo.

Vratar turskog Galatasaraya praktički je poklonio pogodak Hillariju Vareli za 2:2 što se na kraju ispostavilo kao konačni rezultat. Bez prevelike potrebe je napustio vrata i izletio prema sredini terena što je Varela iskoristio i zabio za 2:2. Muslera je tako postao vratar s najviše pograšaka koje su direktno rezultirale pogotkom za suparničku momčad u povijesti Svjetskih prvenstava od 1966, otkada se ta statistika prati.

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Muslera je i do sada bio na vrhu ljestvice zajedno s Markom Schwarzerom, Mohammedom Al-Deayeaom i Manuelom Neuerom s tri takve pogreške, a četvrtom se sam odvojio na vrhu. Iako je vlasnik rekorda na najvećem nogometnom natjecanju na svijetu, teško da će dićiti tim podatkom.

Zanimljivo je i kako je utakmica Zelenortskih Otoka i Urugvaja ušla u povijest kao prva na kojoj su obje reprezentacije na terenu imale vratare starije od 40 godina. Muslera je zakoračio u peto desetljeće života pet dana prije utakmice, dok je Vozinha na suprotnoj strani 13 dana stariji.