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SPORT PREVLADAVA

Iranci ostavili emotivnu poruku u svlačionicu u LA-u: Prisjetili se i velike tragedije

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran
Foto: JESSIE ALCHEH/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
22.06.2026.
u 07:30

Nastup Irana na ovom Mundijalu obilježile su restrikcije i neugodni doček u SAD-u. Kamp reprezentacije morali su preseliti iz Arizone u Meksiko

Nogometaši Irana remizirali su u svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu 0:0 protiv Belgije u Los Angelesu i došli do svog drugog boda na Mundijalu. Mogli su Iranci i do sva tri budući da je Belgija od 66. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoya, no nisu uspjeli. 

Jedna od glavnih tema svjetskih medija dan nakon utakmice je i emotivna rukom pisana poruka  koju su reprezentativci irana ostavili u svlačionici SoFi Stadiona u Inglewoodu kod Los Angelesa. U poruci se spominju i hashtagovi 168 i minab podsjećajući na 168 djevojčica koje su poginule u raketiranju škole u tom iranskom gradu krajem veljače tijekom sukoba SAD-a i Irana.

- Od drevne Perzije prije više tisuća godina do današnjeg civiliziranog Irana, iranski duh ostaje živ i neslomljiv. U Los Angeles smo došli s ponosom, natjecali se časno i odlazimo s dostojanstvom. Hvala ti, Los Angeles, na gostoprimstvu. I hvala svakom Irancu koji je srcem, glasom i dušom bio uz Iran tijekom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima - napisali su Iranci.

Nastup Irana na ovom Mundijalu obilježile su restrikcije i neugodni doček u SAD-u. Kamp reprezentacije morali su preseliti iz Arizone u Meksiko, prije prve utakmice protiv Novog Zelanda bilo im je dozovljeno ući u SAD 24 sata prije utakmice, ali su morali napustiti zemlju odmah nakon kraja. Neki članovi delegacije nisu bili pušteni u državu, a igrač Mehdi Torabi dobio je jednokratnu vizu za prvu utakmicu te ju je morao ponovno dobiti prije sljedeće utakmice.

Posljednju utakmicu u grupnoj fazi igraju u Seattleu s Egiptom 27. lipnja.
Ključne riječi
SAD poruka SP 2026. Iran nogometna reprezentacija

Komentara 2

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KP
Karlovacko pivo
08:38 22.06.2026.

Nesportsko i neljudsko ponašanje odgovornih ljudi prema Iranu bilo bi bolje dasu im zabranili dolazak i tobi bilo poštenije od korumpirane fife

BI
billynik
07:56 22.06.2026.

Ovakvi postupci prema iranskoj reprezentaciji samo je još jedan dokaz koloko je FIFA korumpiran i koliko im je stalo da ravnopravnog prvenstva.

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