Iranci ostavili emotivnu poruku u svlačionicu u LA-u: Prisjetili se i velike tragedije

Nogometaši Irana remizirali su u svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu 0:0 protiv Belgije u Los Angelesu i došli do svog drugog boda na Mundijalu. Mogli su Iranci i do sva tri budući da je Belgija od 66. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoya, no nisu uspjeli.

Jedna od glavnih tema svjetskih medija dan nakon utakmice je i emotivna rukom pisana poruka koju su reprezentativci irana ostavili u svlačionici SoFi Stadiona u Inglewoodu kod Los Angelesa. U poruci se spominju i hashtagovi 168 i minab podsjećajući na 168 djevojčica koje su poginule u raketiranju škole u tom iranskom gradu krajem veljače tijekom sukoba SAD-a i Irana.

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- Od drevne Perzije prije više tisuća godina do današnjeg civiliziranog Irana, iranski duh ostaje živ i neslomljiv. U Los Angeles smo došli s ponosom, natjecali se časno i odlazimo s dostojanstvom. Hvala ti, Los Angeles, na gostoprimstvu. I hvala svakom Irancu koji je srcem, glasom i dušom bio uz Iran tijekom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima - napisali su Iranci.

Nastup Irana na ovom Mundijalu obilježile su restrikcije i neugodni doček u SAD-u. Kamp reprezentacije morali su preseliti iz Arizone u Meksiko, prije prve utakmice protiv Novog Zelanda bilo im je dozovljeno ući u SAD 24 sata prije utakmice, ali su morali napustiti zemlju odmah nakon kraja. Neki članovi delegacije nisu bili pušteni u državu, a igrač Mehdi Torabi dobio je jednokratnu vizu za prvu utakmicu te ju je morao ponovno dobiti prije sljedeće utakmice.

Posljednju utakmicu u grupnoj fazi igraju u Seattleu s Egiptom 27. lipnja.