Ponoćna ekskluziva: Dinamo sve dogovorio? Sučić odlazi u Inter, evo detalja!

Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je noćas ponoćnu ekskluzivu. Dok je gotovo sva hrvatska javnost još bila u transu rukometnog uspjeha i osvajanja svjetskog srebra, odigravao se u pozadini veliki nogometni transfer. Naime, prema Romanu

Petar Sučić (21) potpisat će za Inter. Navodno su se u nedjelju navečer i Dinamo i Inter oko sve usuglasili i ovaj perspektivni hrvatski reprezentativac odlazi u Italiju.

🚨⚫️🔵 Petar Sucić to Inter, here we go! Agreement reached tonight with Dinamo Zagreb for Croatian midfielder, contracts ready.



Inter will pay €14m fixed fee plus €2m add-ons and sell-on clause.



Medical tests in Milano later this week.



Sucić will stay at Dinamo until June. pic.twitter.com/jdZpUsIzpk