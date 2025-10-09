Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Kalle Rovanpera

Ponajbolji na svijetu šokirao odlukom, sada želi promijeniti sport i otići u formulu 1!

Rovanpera
VL
Autor
Hina
09.10.2025.
u 19:16

Nakon što sam već toliko postigao u reliju u ovim godinama, počeo sam razmišljati o drugim mogućnostima koje bih mogao imati i koje bih druge izazove želio prihvatiti. Znam da je to skok u nepoznato nakon relija, ali se stvarno veselim novim izazovima.

Toyotin dvostruki svjetski prvak u reliju Finac Kalle Rovanpera u četvrtak je iznenada objavio da će na kraju sezone napustiti reli i prijeći na kružne utrke. Toyota Gazoo Racing objavio je da će sljedeće godine podržati Rovanperu u japanskoj seriji Super Formula jednosjeda.

- Ova odluka nije bila laka, ali o njoj razmišljam već neko vrijeme - rekao je Finac, koji je 2022. godine, dan nakon svog 22. rođendana, postao najmlađi svjetski prvak u reliju. 
- Nakon što sam već toliko postigao u reliju u ovim godinama, počeo sam razmišljati o drugim mogućnostima koje bih mogao imati i koje bih druge izazove želio prihvatiti. Znam da je to skok u nepoznato nakon relija, ali se stvarno veselim novim izazovima - kazao je 25-godišnji Finac, koji je tri natjecanja prije kraja WRC prvenstva u utrci za treći naslov, a sezona završava u Saudijskoj Arabiji sljedeći mjesec.

Rovanpera, sin bivšeg reli vozača Harrija, najmlađi je svjetski reli prvak ikada, a prvu WRC pobjedu ostvario je u dobi od 21 godine 2021. godine. Već je sudjelovao u nekim kružnim utrkama, vozeći Porsche u utrkama sportskih automobila u Europi prošle godine, a također je odvozio i nekoliko krugova u bolidu Formule 1 Red Bulla na austrijskom Red Bull Ringu.

Šef Toyota rally tima Jari-Matti Latvala rekao je da je sasvim prirodno da vozač želi isprobati nešto drugo dok je još dovoljno mlad.

- Vidjeli smo vozače utrka kako dolaze i pokušavaju se baviti relijem, ali vrlo rijetko smo vidjeli obrnuto: da vozač relija ide na kružne utrke i pokušava izazvati najbolje, u utrkama s jednim sjedalom, bez suvozača i navigatora. Ne mislim da postoji mnogo proizvođača koji bi mogli vozaču pružiti takvu priliku, što je vrlo uzbudljivo za obje strane.

Mnogi mediji komentiraju da je Rovanperin odlazak iz relija prvi korak ka njegovu prelasku u Formulu 1. 

Ključne riječi
Formula 1 Rally Kalle Rovanpera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još